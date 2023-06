Ferrari en pole position aux 24 Heures du Mans

Ferrari ne laisse rien à la concurrence depuis son arrivée sur le circuit des 24 Heures du Mans. Journée test, séance de qualification et Hyperpole : tous les classements sont dominés par les voitures rouges. Ferrari a survolé le sprint de trente minutes ce jeudi en plaçant ses deux 499P largement en tête. Cette mainmise de la Scuderia met un terme à la domination de Toyota dans la chasse à la pole position depuis 2017. Le constructeur japonais avant enchaîné six poles (dont quatre pour le seul Kobayashi) avant de voir les bolides de Maranello lui infliger une gifle ce jeudi soir. Résumé ci-dessous.

Les Ferrari ont assommé la concurrence dès leur premier passage en piste avec un chrono de 3’23”897, signé Alessandro Pier Guidi, améliorant d’entrée de jeu le record en qualification de l’ère Hypercar. La précédente marque référence appartenait à Kamui Kobayashi (2021 : 3’23”900). L’autre Ferrari s’est positionnée derrière la voiture sœur. Puis Antonio Fuoco a enfoncé le clou en améliorant d’une seconde le chrono de l’autre Ferrari ! Personne n’a pu s’approcher de ce temps canon.

Antonio Fuoco, auteur de la pole position

Les Toyota doivent se contenter des troisièmes et cinquièmes positions, distancées de 1”4 et 1”9 ! C’est Felipe Nasr qui est venu placer sa Porsche #75 en deuxième ligne, entre les deux voitures japonaises, alors qu’il n’a effectué qu’un seul tour en piste. Cadillac a connu une séance mouvementée avec un début d’incendie sur la #3 pilotée par Sébastien Bourdais. Le Manceau a dû interrompre sa séance à cinq minutes du terme. Il était alors troisième temps provisoire mais plusieurs adversaires l’ont devancé lors de leur ultime tour lancé.

Classement Hypercar

Ferrari #50 : Antonio Fueco : 3’22”982

Ferrari #51 : Alessandro Pier Guidi : 3’23”755

Toyota #8 : Brendon Hartley : 3’24”451

Porsche #8 : Felipe Nasr : 3’24”531

Toyota #7 : Kamui Kobayashi : 3’24”933

Cadillac #2 : Earl Bamber : 3’25”170

Porsche #5 : Frédéric Makowiecki : 3’25”176

Cadillac #3 : Sébastien Bourdais : 3’25”521

La France conquérante en LMP2

L’Hyperpole LMP2 semblait promise aux puissantes écuries de la catégorie engagées à l’année en WEC. Mais les Jota, WRT et Prema ont vu l’IDEC Sport, pilotée par Paul-Loup Chatin, leur chiper la vedette. Le Français a été le seul à passer sous la barre des 3’33 (3’32’923). Il devance les Jota et WRT lauréates des deux dernières éditions des 24 Heures dans cette deuxième division des protos. Cool Racing s’est adjugé un quatrième chrono tout aussi inattendu ! Ces deux petites écuries françaises seront donc représentées sur les deux premières lignes samedi à 16 heures lors du départ de la course.

GT : Corvette reprend la main

Les Ferrari avaient dominé la catégorie lors de la première séance qualificative. Mais elles sont exclues de la première ligne à l'issue de l'Hyperpole, devancé par la Corvette #33 et l’Aston Martin #25. La Scuderia sera toutefois en embuscade avec quatre voitures derrière le duo de tête.