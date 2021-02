Ferrari revient aux 24 heures du Mans dans la catégorie reine

C'est un retour historique ! Près de 50 ans après sa dernière apparition officielle dans la catégorie-reine en 1973, le constructeur italien Ferrari fera son retour au premier plan aux 24 heures du Mans, en 2023, avec une voiture dans la nouvelle catégorie Hypercar. Et de l'ambition.

Après cinquante ans d'absence dans la catégorie reine, le constructeur italien Ferrari annonce ce mercredi 24 février 2021 son retour aux 24 heures du Mans sur le devant de la scène. Ce sera pour l'édition 2023, celle du centenaire de l'épreuve mancelle, la plus grande course d'endurance auto au monde. Ferrari rejoint ainsi Toyota, Peugeot, Porsche et Audi dans la catégorie Hypercar.

Le nom des pilotes bientôt connu

Depuis son retrait en 1973 après neuf victoires, Ferrari était resté présent au Mans mais via des teams privés, en catégorie GT. Son retour en catégorie reine est une annonce majeure pour l'endurance, rendue possible par la mise en place d'un plafonnement des dépenses en Formule 1 qui, de fait, conduit Ferrari à affecter une partie de son personnel au projet Hypercar.

"Le programme d'essais sur piste, le nom de la voiture et les pilotes qui composeront les équipages officiels feront partie des prochaines annonces", indique le contructeur italien.