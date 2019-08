Festival de la Force Basque: un 5ème titre consécutif pour Saint Jean le Vieux

Saint-Palais, France

Saint-Palais accueillait la 69ème édition du Festival de Force Basque ce dimanche 18 août. Et pour la 5ème fois d'affilé, c'est l'équipe de Saint Jean le Vieux qui l'a remporté.

Environ 2000 personnes avaient fait le déplacement pour assister à ce nouveau sacre, et pour assister aux différentes épreuves. Comme chaque année, pour les départager 6 épreuves, des classiques, le lever de charrette, la course au sac de blé, le lever de la botte de paille, les bûcherons, les scieurs de bois et le tir à la corde. 120 concurrents répartis dans 8 équipes se sont affronté: Gabat, Juxue, Moncayolle, Ordiarp, Pouillon et Saint-Jean le Vieux .

Les résultats

Le classement général

Saint Jean Le Vieux avec 49 points Juxue avec 48 points Ordiarp avec 44 points Saint Martin d'Arberoue avec 43 points Gabat avec 39 points Saint-Palais avec 35 points Moncayolle avec 32 points Pouillon avec 22 points

Cette année encore c'est l'équipe de Juxue qui a rempoté l'épreuve de Soka Tira © Radio France - Anthony Michel

Le tir à la corde / soka tira

Juxue Saint Martin d'Arberoue Saint Jean le Vieux Gabat Ordiarp Saint-Palais Pouillon Moncayolle

Les bûcherons / aiskolari

Arthur Van Der Potten de l'équipe de Saint Jean le Vieux termine deuxième de l'épreuve © Radio France - Anthony Michel

Ordiarp Juxue Saint Jean le Vieux Gabat Saint-Palais Moncayolle Saint Martin d'Arberoue Pouillon

Rémi Eyheramendi pour Juxue termine 3ème avec 120m de distance © Radio France - Anthony Michel

Lever de paille / Lasto Altxari

Saint Jean le Vieux avec 149m50 Ordiarp avec 142m50 Juxue avec 120m Moncayolle avec 109m Pouillon avec 95m Gabat avec 93m Saint Martin d'Arberoue avec 80m Saint-Palais avec 64m

Course de sac de blé / Sakulari

Saint Jean le Vieux Juxue Saint-Palais Saint Martin d'Arberoue Gabat Moncayolle Ordiarp Pouillon

Lever de charette / Orga joko

Saint Martin d'Arberoue 151m90 Gabat 143m62 Moncayolle 116m41 Saint-Palais 108m85 Saint Jean le Vieux 106m29 Ordiarp 92m98 Juxue 69m78 Pouillon 58m85

Scieurs de bois / Segari