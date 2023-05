Fête du sport : découvrez de nouvelles disciplines !

Le Comité départemental Olympique et sportif du Calvados aussi appelé CDOS Calvados a le plaisir de vous convier à sa 10ème édition de la Fête du Sport. Ce week-end festif se sépare en deux journées distinctes. Une journée côté terre le 17 juin 2023 à Colombelles et une journée côté mer le 18 juin 2023 à Courseulles-sur-Mer.

La Fête du Sport est un événement gratuit et ouvert à tous. Une trentaine de comités et de clubs sportifs du département se déplacent pour vous partager leurs disciplines à travers des ateliers de découverte. Les visiteurs peuvent venir s'initier aux activités de leur choix. Au cours de ces journées, plusieurs animations et tirages au sort sont organisés afin de vous faire gagner des petits cadeaux et de nombreux lots.

Les valeurs sportives se sont mêlées à l'organisation de cette rencontre. La Fête du Sport ce n'est pas que des activités physiques mais aussi du respect, du partage, de l'échange et de la convivialité !

Profitez de ces festivités pour découvrir la diversité des offres de pratiques sportives dans le département. Un bon moment pour choisir son activité physique pour la rentrée sportive 2023-2024 ! Si besoin, les représentants des clubs sont là pour répondre à toutes vos questions.

Cette réunion permet aux acteurs majeurs du sport dans le département de faire connaissance et ainsi de mettre en avant ensemble le label Terre de Jeux 2024 du CDOS Calvados.

Pour suivre les actualités de la Fête du Sport