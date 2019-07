Fêtes de Bayonne 2019 : victoire de Peio Larralde et Bixintxo Bilbao en finale des Masters de pelote

Les champions du monde de pelote, Peio Larralde et Bixintxo Bilbao, se sont imposés 40 à 33, face aux tenants du titre Baptiste Ducassou et Mathieu Ospital, ce dimanche lors de la finale des Masters de pelote des fêtes de Bayonne au trinquet moderne.

La partie aura été intense et pleine de suspens lors de la finale des Masters de pelote des fêtes de Bayonne 2019. Au terme de près de deux heures de jeu, les champions du monde et de France, Peio Larralde et Bixintxo Bilbao, se sont imposé face aux tenants du titre Baptiste Ducassou et Mathieu Ospital. Score final, ce dimanche au trinquet moderne : 40-33.

"Je voulais absolument gagner ici !"

C'est devant un trinquet complet, en rouge et blanc que Bixintxo Bilboa remporte pour la première fois ce tournoi. Il en rêvait : " enfin au bout de cinq ans ! Jusqu'à maintenant j'avais quatre demi-finales de perdues. Cette année, c'était vraiment un objectif : je voulais absolument gagner ici. Avec Peio Larralde, on était favoris mais il fallait répondre présents." Pourtant rien n'était gagné d'avance constate le pilotari : "en face il y avait du très très au niveau. Mathieu Ospital et Baptiste Ducassou ont bien joué. Ils avaient bien préparé la partie. Je pense qu'il ont même été meilleurs qu'aux championnats de France. Mais nous en face on n'a rien lâché avec Peio, du premier jusqu'au dernier point. Je crois que c'est l'une des meilleures parties qu'on a jouée ensemble. "

"C'est notre complémentarité qui a fait notre force"

Remporter cette finale aura été possible grâce à une chose en particulier pour Peio Larralde : _"_c'est la complémentarité qui a fait notre force ! Derrière, Bixintxo n'a pas lâché, moi devant dès que j'avais la pelote ou l’engagement j’essayais de faire le point ou de lui amener une bonne pelote. C'est en équipe qu'on a gagné et il n'y a que ça à retenir. Celui qui a remporté ces Masters pour la quatrième fois poursuit, même si peut-être dans l'équipe, Bixintxo a été un temps au-dessus. Il a été l'homme de la partie."

La déception des tenants du titre

Quasiment menés tout au long de la partie, les finalistes Mathieu Ospital et Baptiste Ducassou ont à certains moments talonné les vainqueurs, sans pour autant faire la différence. Baptiste Ducassou est déçu par sa performance sportive :"je ne suis jamais vraiment bien rentré dans cette partie. Je n'avais pas de bonnes sensations de 0 à 40. C'est dommage parce que Mathieu était dans un très bon jour, il avait du piment et je n'ai pas su l’accompagner comme je peux le faire d’habitude. On va profiter de cette journée et essayer d'oublier cette déception."

Les dotations pour les Masters de pelotes des fêtes de Bayonne sont de 6 000 euros pour les gagnants et 4 000 euros pour les

© Radio France - Bixente Vrignon