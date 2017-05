Surf : un week-end 100% féminin à Lacanau

Pour sa quatrième édition, la coupe de France féminine de surf pose ses valises à Lacanau ce week-end. Et les organisateurs tentent de professionnaliser davantage l'événement, notamment en attirant des têtes d'affiches.

Des initiations au surf, des ventes de boissons énergisantes, du yoga, des massages hawaïens... Pour ce week-end dédié au surf (et malgré la grisaille présente à Lacanau ce samedi), les organisateurs de la coupe de France 100% féminine ont crée un véritable village itinérant, qui s'est posé sur la plage Nord de la station balnéaire.

Le village du surf, installé au pied du Lacanau surf club jusqu’à ce dimanche. © Radio France - Thomas Coignac

Une volonté assumée par les organisateurs, après trois éditions à la dimension uniquement sportive. "L'idée est de proposer au public une expérience sportive augmentée", explique Sandrine Ferradou, présidente de la société BCO Sport, co-organisatrice de l’événement". Et parce que le surf féminin le mérite, reprend-elle. C'est pour cela que la compétition est 100% féminine, parce que l'on voulait mettre ces filles en relief".

Justine Dupont en guest star

Et cette professionnalisation passe aussi par la venue de quelques unes des meilleures françaises, comme Maud Le Car, 46e surfeuse mondiale. Et surtout, comme la Canaulaise Justine Dupont, détentrice du record de la plus grosse vague jamais surfée par une femme, qui s'est inscrite au dernier moment à la compétition, pour sa première participation. Un bon échauffement avant de partir pour les championnats du monde à Biarritz, du 20 au 28 mai.

De quoi aussi, faire briller les yeux de ses plus jeunes adversaires, émerveillées à l'idée de surfer les mêmes vagues que leur idole. Car le format de cette compétition, avec des tours de qualifications ouverts à toutes les surfeuses licenciées permet aussi ce genre de rencontres.

Et dans l'eau, Justine Dupont justifie sa réputation. Elle triomphe d'abord sur l'épreuve de stand-up paddle (position debout sur la planche avec une pagaie). Et ce, alors qu'elle confie "être une débutante sur la discipline". Avant d''enchaîner avec une qualification en finale du longboard (planche longue), après avoir facilement dominé son tour de qualification.

Les compétitions reprennent ce dimanche, à partir de 9 heures.

Les résultats de ce samedi 13 mai

*Stand up paddle :

*

1/ Justine Dupont (Lou Surfou Seignosse)

2/Delphine Macaire (Union des surfs clubs Bassin Arcachon)

3/ Hélène Bonnan (Hossegor surf club)

Bodyboard :

1/ Lisa Labadie (Anglet O'Surf club)

2/ Isabelle Dorriotz (Anglet O'Surf club)

3/ Cléo Andreis (Anglet O'Surf club)