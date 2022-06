" Fidèle au gamin qui avait plein de rêves et qui s'est accroché à ça! " Jordan Pothain arrête

Jordan Pothain arrête, mais ne sait pas encore exactement quand. Si ses chronos des JO de Tokyo lui ont ouvert les portes des mondiaux de Budapest, ils ne lui permettront pas de poursuivre jusqu'aux championnats d'Europe en aout. Pour voir Rome, Jordan Pothain va donc devoir nager vite en Hongrie, lui qui veut aussi profiter de ses derniers moments en équipe de France, au bord des bassins ou dans l'eau. " J'ai envie de savourer ", explique le nageur de 27 ans. "C'est un mélange entre une hâte de terminer et aussi la peur de tourner la page et de voir ce qu'il y a après. En tout cas pour le moment c'est un cocktail plutôt positif ".

" Pas envie que ça devienne trop de souffrance " Jordan Pothain à propos de sa fin de carrière

En tout cas c'est décidé, celui qui s'entraine seul depuis un an ne replongera pas à la rentrée : " J'ai envie de démarrer une nouvelle vie, de finir mes études. Et puis j'ai la sensation d'avoir fait ce que j'avais à faire, de ne pas avoir envie de me dégouter à aller chercher plus. Je n'ai pas envie que ça devienne trop de souffrance par rapport à ce que pourrait m'apporter la suite de ma carrière ". Car s'il a atteint l'apogée de sa carrière en se hissant en 2016 en finale des JO de Rio sur 400 mètres, l'Échirollois a ensuite traversé des moments difficiles, souffrant de dépression.

" Je suis resté fidèle au gamin qui avait plein de rêves et qui s'est accroché à ça "

Alors au moment de sortir définitivement du bassin, il peut se retourner avec fierté sur tout ce qu'il a accompli lors de sa carrière : " je retiens tout ce que j'ai mis en place pour passer d'un gamin qui rêve des Jeux à quelqu'un qui est sur le plot en finale des JO. Je retiens aussi le chemin derrière pour continuer à gravir les échelons alors que j'avais vents et marrés contre moi, j'ai la satisfaction de n'avoir jamais rien lâché malgré les pépins physiques et mentaux. Je suis resté fidèle au gamin qui avait plein de rêves et qui s'est accroché à ça".

Diplômé en préparation mentale, étudiant en école de kiné, Jordan Pothain veut ensuite continuer à rester dans le sport en accompagnant des athlètes.