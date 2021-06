Fin de l'aventure Roland-Garros en simple comme en double pour Hugo Gaston et Arthur Cazaux

L'expérience aura tourné court. Cinq jours à Roland-Garros et puis s'en vont, les toulousains Hugo Gaston - Arthur Cazaux n'ayant pas réussi à passer le deuxième tour du tournoi de doubles messieurs. Les deux jeunes collègues du Stade Toulousain s'inclinent en deux sets (7-5 , 6-2) ce vendredi après-midi face à la paire espagnole Pedro Martinez - Pablo Andujar.

Aucun Français au troisième tour

Après son incroyable tournoi l'an dernier et une défaite de justesse contre Dominic Thiem en huitième de finale, le jeune Hugo Gaston n'a pas réussi à rééditer l'exploit. Dans le tournoi simples, il s'est en effet incliné dès le premier tour face à son compatriote Richard Gasquet (6-1 , 6-4 , 6-2). Pas mieux pour ses coéquipiers du Stade Toulousain Tennis, puisqu'Arthur Cazaux et Benjamin Bonzi n'ont pas non plus réussi à franchir le premier tour.

De manière générale, le tournoi de Roland-Garros est un bien triste cru pour les Français. Chez les hommes comme chez les dames, aucun tricolore n'a en effet réussi à se hisser jusqu'au troisième tour, une première depuis plus de 50 ans dans le tournoi.