Fin de saison pour Julia Pereira, snowboardeuse d'Isola 2000

Julia Pereira avoue qu'elle a dû "digérer" la nouvelle et qu'après "avoir bien profité de Noël avec ma famille... je suis prête à vous annoncer ce qu’il se passe pour mon genou." Il faut dire que suite son accident lors des entraînements de la Coupe du monde de Cervinia, elle est allée faire des examens à Monaco et le diagnostic est sans appel ; le ligament croisé antérieur est "rompu, lésion du ligament latéral interne, contusion osseuse et une fissure au ménisque". Ça fait beaucoup tout ça et la snowboardeuse d'Isola 2000 doit penser à l'opération. Sa saison est donc terminée, plus de Coupes du monde ni de Championnats du monde.

