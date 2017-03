Fin de saison pour Martin Fourcade : des records, des trophées, et une "bonne étoile"

Une saison de plus se termine pour Martin Fourcade... et quelle saison ! En 26 courses individuelles, le biathlète français s'est imposé 14 fois et est monté à 22 reprises sur des podiums. Des records à ne plus savoir quoi en faire pour celui qui n'aura laissé que des miettes à la concurrence.

Un sixième gros globe de cristal, une domination sur toutes les disciplines et des records battus les uns après les autres, Martin Fourcade a prouvé, une fois de plus, que le patron, c'était bel et bien lui. Intraitable tout au long de la saison, il s'est même permis de s'emparer dimanche du globe de la mass-start lors de la toute dernière course de l'hiver.

La saison hors-norme de Martin Fourcade en chiffres © Radio France -

Déjà impressionnant l'an passé avec dix victoires en Coupe du monde, Martin Fourcade a réussi à hausser son niveau cette année pour s'imposer... à 14 reprises. Il égale ainsi le record de la Suédoise Magdalena Forsberg et efface aussi des tablettes celui d'Ole Einar Bjoerndalen qui en était resté à 12 victoires en 2004 - 2005. Pourtant, à l'heure de tirer le bilan, le Français reste mesuré : "La différence entre une saison à 10 et une autre à 14 victoires, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui nous ont réussi et que notre niveau global a été meilleur, mais d'un autre côté, c'est pas le jour et la nuit non plus".

Une saison XXL

Modeste, le biathlète a pourtant réalisé une saison hallucinante à tous points de vue. Sur les 26 courses auxquelles il a pris part, il en a remporté 14 - plus d'une sur deux - et est grimpé sur le podium à 22 reprises ! Son plus mauvais résultat de la saison restera sa huitième place lors du sprint d'Oberhof (Allemagne). "D'un côté, je sais que je travaille très dur, que je mets en place énormément de choses, mais de l'autre, je sais que j'ai une étoile qui brille très fort", confie-t-il.

"Je pourrais pas occulter le fait que les JO seront le point d'orgue de ma saison et la seule chose sur laquelle je m'attendrai et serai attendu"

Les yeux déjà tournés vers la saison prochaine, Martin Fourcade va d'abord couper avec le biathlon pendant un long mois pour préparer l'arrivée imminente de son deuxième enfant. Il faudra attendre le 27 novembre pour retrouver le Français la saison prochaine, une saison dont les Jeux Olympiques seront l'objectif principal du Tricolore qui envisage, déjà, d'adapter son programme.