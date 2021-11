Pas de français, mais du spectacle pour la finale du Grand Prix de sabre à orléans

C'était la grande finale du Grand Prix de sabre samedi 13 novembre 2021 au Zénith d'Orléans. Les meilleurs escrimeurs étaient rassemblés dans le Loiret. Durant les trois jours de compétition, le public a répondu présent, que ce soit au Palais des Sports d'Orléans pour les qualifications ou au Zénith pour les demi-finales et les grandes finales homme et femme. Dans un Zénith comble, il ne manquait finalement plus que des français dans le dernier carré. Jean-Pierre Guillet et son fils ne sont pas des amateurs d'escrime mais ils étaient présents dans la salle. "On vient voir pour la première fois en vrai un championnat de sabre. On a regardé ces athlètes à la télévision durant les Jeux Olympiques mais là c'est assez impressionnant. Y a une bonne ambiance, c'est juste dommage de ne pas avoir de français."

Le Zénith d'Orléans comble pour encourager les finalistes © Radio France - Julien Frenoy

Je suis un peu frustrée de ne pas faire crier le Zénith

Double vainqueure de ce tournoi. Manon Brunet était l'une des favorites mais son aventure s'est arrêté en quart de finale face à la grecque Theodora Gkountoura qui ira ensuite jusqu'en finale avant de s'incliner face à sa compatriote. Manon Brunet ne cachait pas sa déception même si elle a apprécié l'apport du public durant le tournoi. "C'était vraiment dingue. Je pense que ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu autant de supporteurs au Palais des Sports. Je suis un peu frustrée de ne pas faire crier le Zénith. Le Palais des Sports était en feu et c'est moi qui n'ai pas réussi." L'équipe de France médaillée aux Jeux Olympiques de Tokyo dont fait partie Manon Brunet est venue montrer la médaille au public orléanais avant les grandes finales au Zénith d'Orléans.

Une première pour la Grèce

Après une finale 100% grecque et pleine de suspens, c'est Despina Georgiadou qui s'impose 15-14 et permet à la Grèce de remporter son premier titre majeur dans un Grand Prix de sabre. Chez les hommes le Coréen Kim s'est largement imposé 15-3 contre l'italien Curatoli. Les deux gagnants ont assuré qu'ils seront de nouveau à Orléans en 2022 pour remettre les titres en jeu.