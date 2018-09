Siouville-Hague, France

La compétition est organisée par le "Cotentin Surf Club ". Le club et la commune de Siouville ont le label "spot ville de surf" depuis le 17 avril. Il y a une soixantaine d'inscrits à cette finale de la Coupe de France, tous venus de Normandie, Bretagne, Vendée, Charente et Pays-Basque.... Après les Sables d'Olonne, la Torche en Bretagne, Mimizan et la Guadeloupe, la coupe de France de Surf se termine donc à Siouville . Une étape d'importance puisque le titre n'est pas encore joué. Ainsi, les ultimes points distribués ce week-end seront décisifs pour les surfeurs désirant s'adjuger le titre final. Et à Siouville ils vont braver des conditions météo difficiles avec le vent. D'ailleurs la compétition était censée se disputer aussi demain dimanche mais vu le temps annoncé c'est annulé pour demain. Parce que le vent, pour ceux qui pensent le contraire, ce n'est pas la tasse de thé des surfeurs comme nous le précise Guillaume Lamoureux, le directeur du Cotentin Surf Club :" ça rend les vagues agitées, c'est un peu le chantier, pas facile pour s'exprimer on préfère la houle sans le vent. "

Les Championnats de France débuteront à la Toussaint.