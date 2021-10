Finale de la coupe de France des rallyes : Week-end idéal en Berry pour les amoureux de sports mécaniques

200 voitures de rallye lâchées sur les routes de l'Indre aujourd'hui ! Le spectacle a lieu sur les routes à Déols autour du MACH 36 et au Sud de l'Indre. Plus de 40 000 spectateurs sont attendus

Châteauroux-Déols ce soir (en nocturne) et les routes du Sud de l'Indre vont vivre au rythme de la coupe de France des rallyes ce week-end. Près de 200 équipages vont participer à cette épreuve dont 15 équipages de la Ligue Centre-Val de Loire qualifiés pour cette finale qui mobilise près de 700 bénévoles. Entre 35 000 et 40 000 spectateurs sont attendus.

Et l'Association sportive automobile du Berry, organisatrice de l'évènement, est particulièrement fière d'accueillir ces pilotes venus de toute la France. Après un report en 2020 en raison de l 'épidémie de COVID, l'impatience de retrouver cette épreuve était grande explique le président de l'association, Joël Guérin : "C'est certain, c'est une grande fierté pour nous, en plus, on a un plateau plus que remarquable."

Celà faisait longtemps que le Centre-Val de Loire et l'Indre intéressaient la fédération française de sport automobile. "Nous sommes restés la référence pendant très longtemps." assure Joël Guérin ravie de préparer une manifestation qu'il estime populaire.

"C'est vraiment pour pour tout public, même pour ceux qui ne sont pas forcément très calés, très intéressés par le rallye" Les plus calés eux apprécient la topographie de ce rallye "On a un parcours qui est idéal dans le sud du département, qui est particulièrement varié et sélectif".

La première épreuve à Arthon, débutera ce vendredi (15/10) à à 16h.

Retrouvez le parcours sur France Bleu Berry, À ne pas manquer ce soir, une épreuve dite spectacle dans la zone aéroportuaire à côté du MACH 36 à Déols. à partir de 19h.