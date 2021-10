Finale de la Coupe de France des Rallyes à Châteauroux : les hôteliers se frottent les mains

Même si elles sont toujours difficilez à chiffrer , les retombées économiques sont toujours plus qu'intéressantes avec un tel évènement sportif. Le point névralgique de l'épreuve se situe au Mach 36 à Déols, et sur cette zone commerciale les hôtels affichent complet : "C'est super car nous sortons d'une période difficile donc ça nous relance vraiment. Et plus on parle de Châteauroux, plus on travaille et c'est bien pour tout le monde." précise Lucie Feignon réceptionniste à l'Hôtel Ace de Déols.

les 60 chambres de l'hôtel Ace de Déols sont toutes occupées pour cette finale des rallyes.

Au total, 202 équipages vont en découdre vendredi et samedi sur les routes du sud de l'Indre. Neuf spéciales sont programmées . 13 années après avoir organisé la même finale de la Coupe de France, les organisateurs les petits plats dans les grands pour accueillir les amoureux du sport automobile. C'est un véritable évènement et une manne financière : la Fédération Française du Sport Automobile a estimé que les retombées économiques devraient s'établir à 1,7 millions d'euros.

Lucie réceptionniste à l'Hôtel Ace de Déols est heureuse d'accueillir les pilotes de la finale de la Coupe de France © Radio France - Sylvain ROGIE

Lucie Feignon réceptionniste de l'Hôtel Ace : "Nous attendons les pilotes pour prendre des photos avec eux."

La plupart des hôtels qui se situent aux alentours du Mach 36 affichent complet : "Nous sommes complets vendredi, samedi et nous aurons encore du monde dans notre établissement ce dimanche pour découvrir la région. Nous avons hâte de rencontrer les pilotes pour prendre des photos avec eux." La premières des neuf épreuves chronométrées s'élancera ce vendredi du Mach 36 à 9h40 et l'arrivée est prévue ce samedi vers 18h40.