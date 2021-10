Coupe de France des Rallyes à Châteauroux : Stéphane Lefebvre remporte la finale

La finale de la coupe de France des Rallyes qui s'est déroulée vendredi et samedi sur les routes du sud de l'Indre, a tenu toutes ses promesses. Le public a répondu présent et sur le plan sportif, c'est Stéphane Lefebvre qui s'est imposé au terme d'une belle bagarre avec Denis Millet.

Les moteurs des voitures de la finale de la coupe de France des Rallyes ont cessé de rugir. L'épreuve qui attiré la foule au Mach 36, village départ, et sur les routes du sud de l'Indre a tenu toutes ses promesses. Il est vrai que le plateau, avec plus de 200 équipages était relevé. Et le public ne s'y est pas trompé en répondant présent sur toutes les spéciales.

Pour Joël Guérin, président de l'Automobile Sportive du Berry, qui organisait cette épreuve, c'est un franc succès : "C'est d'abord un très bon bilan sportif. Nous avons eu dès le départ un plateau remarquable, la majeure partie des favoris on respecté les pronostics, que ce soi au niveau du classement général ou des différentes classes. Par ialleurs, tout le monde a trouve le parcours superbe. Autre point de satisfaction, l'hôtellerie et la restauration ont bien travaillé.". Un bilan qui faire dire à Joël Guérin que ce sera "certainement la manifestation de l'année 2021 dans le departement de l'Indre en terme de retombées économiques".

Ca passe pour Séphane Lefebvre...ca casse pour Denis Millet !

Sur le plan sportif, dans la catégorie reine (CFR 2 roues motrices), c'est l'équipage composé de Stéphane Lefebvre et Gilles de Turckheim sur Citroën C3 qui s'est imposé au terme d'un mano à mano passionnant avec Denis Millet sur Volkswagen Polo GTi R5. Ce denrier a joué de malchance avec une sortie de route dans l'utime chrono. Kévin Bochatay et Geoffrey Combe sur Skodia Fabia prennent la 2e place devant Maxime Dupuy et Zakaria Omarjee s'octroient la 3e place. Tous les résulats sont à retrouver sur le site de la finale de la Coupe de France des Rallyes. L'année prochaine, c'est Arras qui accueillera l'épreuve.