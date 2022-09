Finale du championnat de France Supermotard, 10 & 11 septembre à Villars Sous Ecot

La 8e et dernière épreuve de la saison au circuit de la Versenne

Cette année encore, c'est au Moto Club de Villars sous Ecot que revient l'organisation de la finale du championnat de France Supermotard. De belles bagarres en perspective et une superbe finale. Le circuit est autant apprécié par les spectateurs que par les pilotes. Pour preuve, certains pilotes étrangers viennent se mesurer aux meilleurs pilotes tricolores.

En prestige S1, le titre est maintenant acquis pour Thomas Chareyre, néanmoins, Les autres places du podium restent à prendre. Un superbe évènement, de belles batailles à livrer, et surtout un beau spectacle en vue. Pour ne rien manquer de cette finale, rendez-vous samedi 10 et dimanche 11 septembre de 8h à 19h. Vous pouvez accéder à la billetterie et à plus d'informations via le lien suivant : Infos + billetterie