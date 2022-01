Fléchettes : meilleur joueur français, le Breton Thibault Tricole va-t-il intégrer le circuit professionnel ?

"Je me sens encore mieux armé que les autres années, je pense avoir une chance". Ce vendredi, Thibault Tricole a quitté Malguénac, où il réside dans le Morbihan, confiant. Juste avant, le Breton de 32 ans, meilleur joueur français de fléchettes, a accordé quelques minutes à France Bleu Breizh Izel avant de partir disputer, déjà en ce début janvier, LE rendez-vous de l'année.

Intégrer le circuit professionnel

En Allemagne, près de Francfort, celui qui a mis sur pause sa carrière d'architecte paysagiste joue l'European Qualifying School. Ce tournoi peut lui permettre d'intégrer le PDC, le circuit professionnel de darts, les fléchettes en anglais. Le natif de Pluvigner, désormais domicilié près de Pontivy, s'en approche et n'a jamais été aussi près d'y parvenir.

J'ai prouvé par mes résultats que j'avais les moyens, et que je méritais, d'aller au dessus

A Niedernhausen, une phase qualificative sur trois jours puis le tournoi principal sur quatre jours l'attendent. "Ca fait quelques années que je suis sur le circuit amateur. J'ai prouvé par mes résultats que j'avais les moyens, et que je méritais, d'aller au dessus". Victorieux de tournois au Danemark et au Pays de Galles en fin d'année dernière, Thibault Tricole a fait le plein de confiance et espère cette fois viser dans le mille lui qui dispute ce tournoi annuel pour la quatrième fois.

Un gros travail sur l'approche mentale

Si la technique de lancer a bien sûr une influence, la différence se fait ailleurs à ce niveau. "Je travaille essentiellement la partie mentale. J'ai un préparateur mentale, je fais de la sophrologie. Je fais beaucoup d'exercices sur l'imagerie mentale et la respiration" détaille-t-il, afin de savoir faire le vide sur les éléments extérieurs qui peuvent perturber (et notamment des ambiances parfois survoltées). "Comme tout sport de précision ou de tir, il faut se mettre dans sa bulle. Et rester focalisé sur son jeu, quitte à ne pas regarder celui de l'adversaire".

Environ 400 joueurs pour une dizaine d'heureux élus

Thibault Tricole, en lice pour obtenir une "Tour Card" lui permettant d'intégrer le circuit professionnel pour deux ans, verrait ainsi son quotidien changer radicalement. "Sur le circuit pro, il y a des tournois tous les week-ends avec des gains très importants pour le vainqueur. Mais, dès les premiers tours, on peut arriver à gagner deux, trois ou quatre mille euros selon les tournois. Ces sommes là, actuellement, je ne les gagne que si je remporte un tournoi amateur". Sur les près de 400 joueurs en lice en Allemagne, il n'y aura qu'une dizaine d'heureux élus. Il y a deux ans, Thibault Tricole avait terminé à la 11e place.