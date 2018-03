Rennes, France

Le football américain et le baseball restent deux sports confidentiels à Rennes. 170 licenciés pour l'Ankou de Rennes, seul club de football américain en Ille-et-Vilaine, créé en 2003 et 130 licenciés pour le club de baseball des Redwings de Rennes créé en 1987. "Très peu de gens connaissent, mais ça commence à grandir. On a même triplé les effectifs en cinq ans. Mais c'est vrai que les règles sont compliquées à comprendre. Et quand on n'a aucune base sur les règles, les stratégies, ça peut freiner", précise Florent Bleu, joueur senior à l'Ankou de Rennes, aide-coach U16. "Pour nous, les règles sont assez simples. Une équipe est à la batte, essaie de frapper la balle pour faire le tour des bases, et une autre en défense essaie de rattraper la balle et d'éliminer les attaquants adverses. Mais beaucoup ignorent qu'il y a un club de baseball à Rennes, qu'ils peuvent pratiquer à côté de chez eux", reconnaît Bastien Molinier, éducateur sportif des Redwings, seul salarié du club. "Clairement, on est ici à la foire de Rennes pour se faire connaître".

Ateliers, vidéos et un terrain de 150 m2 sont à disposition pour celles et ceux qui veulent s'essayer au football américain. "On a les bases sur la passe, sur la course avec la balle, on reste sur des choses très basiques car un vrai terrain fait 99 mètres de long. On fait aussi enfiler l'équipement à ceux qui essaient, ça leur fait plaisir", sourit Florent Bleu. Pour le baseball, une cage de frappe est installée (voir vidéo ci-dessus). "Cela attire beaucoup. Les gens ont envie de défier la machine à lancer. La taper au bon moment n'est pas simple, mais au bout de quelques essais, ils arrivent à la toucher !", savoure Bastien Molinier. A découvrir jusqu'au 2 avril, hall 10B du parc des expositions de Rennes.