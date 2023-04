Foot-Basket : l'ASNL bat Villefranche (3-2) et le Sluc s'incline face à Bourg-en-Bresse (82-96)

L'ASNL et le Sluc étaient à domicile ce samedi soir. A Marcel Picot, l'ASNL s'est imposée face à Villefranche, 3-2, dans une rencontre importante face à un concurrent direct au maintien. Les Nancéiens ont mené jusqu'à, 3-0, et se sont ensuite fait peur en laissant revenir leur adversaire. Heureusement, l'équipe a su tenir et s'offre un succès qui lui permet de gagner trois places au classement et de sortir de la zone de relégation.

ⓘ Publicité

Après deux mois, le Sluc effectuait ce samedi soir son retour à la maison contre Bourg-en-Bresse, Les Couguars ont été dominés, 82-96. Une défaite limpide, tellement la supériorité des Bressans s'est manifestée pendant toute la rencontre. Malgré un Caleb Walker, comme toujours au rendez-vous (21 points), le Sluc a subi la densité athlétique et l'adresse de Bourg-en-Bresse sans jamais trouver les solutions. Au classement , le Sluc reste malgré tout juste au dessus des deux dernières places.

Regardez l'après-match Sluc-Bourg-en-Bresse