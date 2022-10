Football, Coupe de France, Bergerac et Trélissac verront le 7ème tour

Revenons sur l'essentiel de l'actualité sportive de ce weekend des 15 et 16 octobre 2022. C'est enfin parti pour la saison de Pro B et le Boulazac Basket Dordogne a connu un démarrage poussif avant de nous offrir un quatrième quart temps tout en maitrise. En football, les deux derniers représentants périgourdins passent un nouveau tour de Coupe de France. Handball, les bergeracoises s'imposent à la maison dans leur championnat de Nationale Une.

Football, Coupe de France, ça passe encore pour Bergerac et Trélissac

Neuville 2-2 Trélissac (tab : 3-5) : le Trélissac FC a eu recours aux tirs au but pour obtenir son billet pour le 7ème tour de la Coupe de France de football. En déplacement sur la pelouse d'un club de National 3. C'est Neuville qui ouvre le score à la 38ème minute. Trélissac prendra l'avantage en inscrivant deux buts à la 53ème et 57ème minute. Mais les trélissacois vont se faire surprendre par l'égalisation de Neuville à la 85ème minute. Les deux clubs se sont départagés par la séance de tirs aux but. Trélissac s'est fait peur, mais l'essentiel est la qualification.

Aviron Bayonnais 0-2 Bergerac : en apparence plus tranquille la qualification des bergeracois. Les spectateurs se sont ennuyés fermes lors des 20 premières minutes. Le bergeracois Romain Escarpit libère les siens par un but inscrit à la 51ème minute. Le capitaine Damien Fachan enfonce le clou à la 75ème minute offrant à son équipe un dernier quart d'heure un peu plus tranquille. Erwan Lannuzel, le coach bergeracois avait entrainé ce club basque et a eu plaisir de revoir ses anciens partenaires. "il a fallu se montrer patient pour contourner la défense bayonnaise et c'est ce que nous avons su faire" nous a-t-il dit.

La FFF a fixé au mercredi 19 octobre prochain le tirage au sort des 7e et 8e tours de la Coupe de France. Les matches de ces deux tours seront désignés à partir de 11h30 au Centre National du Football de Clairefontaine (Yvelines). Le 7e tour marquera l'entrée des clubs du championnat de France de Ligue 2.

En Coupe de France Féminine, 2ème tour, qualification de Bergerac et élimination de Trélissac. Trélissac fait 0-0 à Brive mais se fait sortir aux tir au but, 6-5. Bergerac gagne 5-0 sur la pelouse de Saint Pantaléon.

Football, les résultats en Ligue Nouvelle Aquitaine

L'équipe première de l'Etoile Sportive Boulazac - Boulazac ES

Boulazac ES 4-0 Saint Pantaléon. Lormont 4-0 Mussidan Saint Médard. La rencontre entre Trélissac(2) et Mérignac est reportée. Angoulême est leader de cette Poule B de Régional 1. Voir classement site FFF .

Bouscat 2-2 Limens JSA. Mérignac(2) 1-3 Nontron Saint Pardoux. Sireuil est leader de cette Poule D de Régional 2. Voir classement site FFF .

Bergerac Périgord FC(2) 2-1 Pessac Alouette. Cestas 2-0 Prigonrieux. La rencontre entre Cenon et Bergerac la Catte est reportée. C'est Talence qui domine cette Poule E de Régional 2. Voir classement site FFF .

Jugeals Noailles 4-1 Mareuil-Verteillac. Argentat 2-3 Trélissac(3). Aurence-Roussillon 0-3 Chancelade-Marsac. L'entente Jugeals Noailles est leader de cette Poule E de Régional 3. Voir classement site FFF .

Coulounieix-Chamiers 1-1 Périgord Centre FC. Ribérac 3-2 Vindelle. Verneuil sur Vienne Thenon Limeyrat Fossemagne. Le club de Ribérac est leader de cette Poule F de Régional 3. Voir classement site FFF .

Coteaux Libournais Montpon Ménesplet. Bassens est leader de cette Poule H de Régional 3. Voir classement site FFF .

Basket, ProB, Boulazac ouvre sa saison par une victoire

le Boulazac Basket Dordogne reçoit le Lille Métropole Basket au Palio - Xavier Dalmont

Boulazac Basket Dordogne 82-75 Lille Métropole Basket. Les boulazacois ont connu un gros retard à l'allumage, samedi soir, au Palio, pour son tout premier match de sa saison en Pro B. Le BBD ne voulait pas revivre le même début de saison cauchemardesque de l'an passé où il avait attendu la 5ème journée pour s'imposer. Hier soir dans un Palio bien garni, les hommes d'Alexandre Ménard ont perdu les 3 premiers quarts temps. Déception à propos de la prestation de quelques recrues du BBD. Match monstrueux de Nic Moore auteur de 34 points. C'est lui qui a sonné le réveil boulazacois. Le BBD s'impose grâce à un quatrième quart temps bien maîtrisé. Statistiques du match site LNB . Ecoutez les réactions d'après match du capitaine Cavallo et du coach Alexandre Ménard côté BBD au micro de Xavier Dalmont. Prochain adversaire du BBD, samedi, un déplacement sur le parquet de Chalon sur Saône.

Basket, nos clubs périgourdins amateurs

En Nationale Masculine U18 Elite : Elan Béarnais Pau Nord Boulazac Basket Dordogne(1). Résultats complets et classement site FFBB .

En Pré nationale Masculine : Limoges CSP(2) 76-80 AOL Basket. Résultats complets et classement site FFBB .

En Régionale Masculine Division 2 : Saint Front de Pradoux 51-50 Bénévent. Brive 91-66 Boulazac Basket Dordogne(2). Résultats complets et classement .

En Régionale Féminine Division 2 : Feytiat Lardin Basket Club. CTC Dordogne US Bergerac Saint Louis Gonzague. Résultats complets et classement site FFBB .

En Régionale Féminine Division 3 : SAS Basket-Périgueux Basket ASPTT Grand Périgueux. Bassillac Chambon Evaux. Résultats complets et classement site FFBB.

Handball, Nationale Une, deuxième succès pour les bergeracoises

L'équipe féminine du Bergerac Périgord Pourpre Handball - BPPH

Bergerac Périgord Pourpre Handball 36-29 Bruguières Occitan. C'est un deuxième succès en 4 matchs pour les bergeracoises. La semaine passée, le club n'a pas effectué son déplacement prévu à Montluçon, en raison de plusieurs cas de covid19. Samedi soir, au Gymnase Louis Aragon, Bergerac a bien maîtrisé sa rencontre et se rend aux vestiaires à la mi-temps avec un avantage conséquent 21 à 14. Les bergeracoises parviendront à maintenir et conserver cet avantage de 7 buts jusqu'à la fin et obtient ainsi sa deuxième victoire de la saison. Michel Cassier, manager et entraineur a particulièrement apprécié l'entame de match qui leur a été, pour une fois, favorable. Résultats complets et classement site FFHB.

Handball, les clubs périgourdins en Nationale et Régional

Périgueux Handball 15-21 Corrèze Handball en Excellence Régionale F

15-21 Corrèze Handball en Sarlat Handball Périgord Noir 29-24 Haut Poitou en Excellence Régionale F

29-24 Haut Poitou en Monsegur HB 29-42 Lalinde Handball en Excellence Régionale M

en Sarlat Handball Périgord Noir 23-27 Coulounieix-Chamiers HB en Honneur Régionale M. Résultats complets ici .

23-27 en Résultats complets ici Périgueux Handball 34-32 Rochechouart Saint Junien en N3 F

34-32 Rochechouart Saint Junien en Loudun HB Haut Poitou 21-19 Ribérac HB en Pré Nationale Féminine

en Entente Territoire Charente HB 46-33 HBC Champcevinel en Pré nationale M

Rugby, Nationale 2, le CAP tient sa victoire à l'extérieur

Club Athlétique Périgueux, club de rugby évoluant en Nationale 2 - CAP Dordogne

Limoges 14-31 Périgueux : Les capistes ont obtenu, hier soir samedi, leur première victoire à l'extérieur de la saison. Après deux courts échecs lors de précédents déplacements et deux succès à domicile, le CAP avait besoin et envie de ce succès, surtout lors d'un derby. Grâce à cette troisième victoire, Périgueux se replace au classement de la Poule B de Nationale 2. "Je suis heureux du résultat et de l'engagement de mes joueurs. "Mon problème, c'est l'infirmerie qui se remplie dangereusement et je vais avoir du mal à faire ma composition d'équipe pour le match de dimanche prochain au Stade Francis Rongièras face à Floirac". Résultats et classement de cette Poule B de Nationale 2 .

Rugby, Fédérale 1, défaite rageante de l'USB

Union Sportive Bergeracoise, club de rugby évoluant en Fédérale Une - Thibault Chauvin, correspondant du club

Barbezieux-Jonzac 18-16 Bergerac : Samedi soir, les bergeracois ont pourtant disputé une très large partie de la rencontre en supériorité numérique. Un joueur charentais a, en effet, été expulsé durant les dix premières minutes du match pour plaquage jugé beaucoup trop dangereux par l'arbitre. Bergerac termine la première mi-temps avec un petit avantage au score, 9-13. Mais la deuxième mi-temps sera en faveur de l'adversaire. C'est la quatrième défaite des bergeracois en ce début de saison, et la quatrième par un score très serré. Avec un petit quelque chose en plus, Bergerac aurait pu occuper un bien meilleur classement. Le manager et coach Renaud Delmas pense qu'il s'agit d'un problème mental. "Mon équipe a du mal à tenir mentalement sur l'ensemble du match, nous a-t-il confié". Résultats complets et classement de la Poule 4 de Fédérale Une .

Rugby, Fédérale 2, Belvès chute à Vichy

Ce dimanche après-midi, le Stade Belvèsois s'incline de peu sur la pelouse de Vichy, 24 à 21. Il s'agit de la deuxième courte défaite des sangliers consécutivement dans cette poule 4 de Fédérale 2. Dimanche prochain, les hommes d'Olivier Laurent évolueront à la maison face à Riom. Résultats complets et classement de la Poule 4 de Fédérale 2.

Rugby, Fédérale 3, Vergt gagne à Nontron

L'équipe de rugby de Vergt joue à Nontron en Fédérale 3 - Hervé Janot président de Vergt

Nontron 18-36 Vergt : Vergt obtient son troisième succès de la saison en s'imposant 36 à 18 sur la pelouse de Nontron. Les nontronnais restent lanterne rouge de ce classement de la Poule 15 de Fédérale 3.

Rugby, Fédérale 3, tous les autres résultats

Figeac 38-12 Lalinde

Sarlat 63-10 Lacapelle Marival

63-10 Lacapelle Marival Le Bugue 35-26 Argentat

35-26 Argentat Saint-Astier Neuvic 29-30 Le Lardin Saint Lazare

29-30 tous les résultats et classement de la Poule 15 de Fédérale 3

Rugby, Régionale 1 ex Honneur les résultats

Montignac 36-22 Entente Cénac Daglan

36-22 Terrasson 18-18 XV Haut du Périgord

18-18 Confluent 30-25 Saint Cyprien

Mussidan 8-18 Ribérac

8-18 Trélissac 23-17 Le Passage

Les crêtes du COCC, trail de Coulounieix-Chamiers

Ce dimanche s'est disputé une nouvelle édition des crêtes du COCC proposé et organisé par la section athlétisme du Club Omnisports de Coulounieix-Chamiers. Deux distances au départ du Stade du Pareau. Sur le 12km500, victoire chez les féminines d'Ingrid Constant, une périgourdine non licenciée dans un club, en 1heure 12mn et 32 secondes, chez les hommes, la victoire revient à Thomas Réau, un périgourdin, libre de toute licence qui a accompli la distance en 52 minutes, faisant de lui un beau et net vainqueur. Dans l'autre course nature, sur la distance de 24km500, la victoire chez les dames revient à Hélène Da Costa Vale du Bergerac Athlétique Club en 2h et 9 minutes, avec plus de 12 minutes d'avance sur la deuxième. Chez les hommes, sur la même distance, victoire de Christophe Lanxade, du cyclo Villamblard en 1h52mn et 56 sec. Lui aussi l'emporte avec une confortable avance sur ses poursuivants.

