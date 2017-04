Football et handball, les deux rencontres de Montpellier en direct sur France Bleu Hérault

Football ou handball ? Pas question de trancher entre les deux matches ce dimanche. France Bleu Hérault vous fait vivre les rencontres Montpellier contre Toulouse en Ligue 1 et Kielce face à Montpellier en 8e de finale retour de la ligue des champions de handball. Début du multiplex à 16 heures.

FOOTBALL...

Pas de jaloux ce dimanche après-midi sur France Bleu Hérault. Dès 17 heures, vous pourrez suivre en direct le match de Ligue 1 entre Montpellier et Toulouse à la Mosson avec Antoine Serres aux commentaires. Un derby de l'Occitanie vital pour le MHSC dans la course au maintien. Il reste huit matches avant la fin de la saison et Montpellier pointe à la 15e place au classement.

"La maladie revient de temps en temps. il faut arriver à trouver l'antibiotique et se guérir au plus vite" - Jean-Louis Gasset

Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de Montpellier

et HAND

Dès 18 heures, direction la Pologne avec Philippe Sers. Les handballeurs montpelliérains affrontent le champion d'Europe en titre pour le 8e de finale retour de la ligue des champions. Le MHB part avec un petit avantage de 5 buts grâce à sa victoire contre Kielce au match aller à Bougnol.

"Je prends comme exemple le PSG au foot. Le question n'est pas de savoir si tu as un, deux ou trois buts d'avance. Le but est de mettre en place une tactique de jeu" - Patrice Canayer