Football, handball, basket... Vos rendez-vous sport du week-end dans la Manche

Retrouvez l'agenda sport du week-end des équipes phares de la Manche.

Vendredi 31 mars

National, 27e journée

Après avoir perdu contre Lyon-Duchère, les footballeurs d'Avranches (13e) se déplacent aux Herbiers en Vendée (11e). Les hommes de Damien Ott qui devront mettre entre parenthèse la rencontre de coupe de France à venir contre le PSG et se concentrer sur leur championnat, eux qui n'ont pas assuré pour l'heure leur maintien.

"Le PSG c'est extraordinaire, mais les Herbiers, c'est plus important" (Damien ott, entraîneur US Avranches)

Les Herbiers / US Avranches à 20h00

Proligue, 20e journée

La JS Cherbourg handball de retour dans sa salle Chantereyne pour le derby normand. Les mauves reçoivent Caen. Les deux clubs sont au coude à coude, 10e et 11e du classement avec la ferme intention de valider leur maintien le plus vite possible et surtout, de s'imposer dans ce match de prestige qui désignera le "champion" officieux de la région!

"C'est un peu notre Lyon-Saint-Etienne" (Morgan Youf-Pinsault, pivot de la JS Cherbourg)

JS Cherbourg / Caen à 20h30 salle Chantereyne, en direct sur France bleu Cotentin et francebleu.fr

Samedi 1er avril

Nationale 1 féminine, 20e journée

Les Glaceriennes (4e), éliminées en coupe de France et donc privées de point de bonus en championnat sont condamnées à un sans faute sur leurs trois derniers matchs de la saison pour espérer jouer les play-off d'accession en Pro B. Ca commence par un déplacement difficile en Alsace à Geispolsheim (6e), une équipe qui n'a concédé qu'une défaite dans sa salle.

Geispolsheim / US La Glacerie, à 20 heures

Nationale 2 masculine, 21e journée

Les garçons de l'AS Cherbourg basket n'ont plus d'enjeu dans leur championnat. 6e de leur groupe, ils comptent malgré tout réintégrer le Top 5 d'ici la fin de la saison et devront pour cela s'imposer face à La Rochelle (4e).

Cherbourg / La Rochelle à 20h00 salle Nordez

Dimanche 2 avril

Ligue 1, 30e journée

Les joueurs du Stade Malherbes de Caen ne sont toujours pas assurés de rester dans l'élite la saison prochaine. 16e de ligue 1, ils vont devoir s'employer jusqu'au bout pour valider leur maintien. Peut-être un premier pas ce week-end avec le déplacement chez la lanterne rouge du championnat, Lorient (20e)

Lorient / SM Caen à 17 heures, en direct sur France bleu Cotentin et francebleu.fr

A suivre aussi...

Réunion de Boxe de Saint-Vaast-la-Hougue : Une organisation du Boxe club du Val de Saire qui propose 13 combats amateurs et pour conclure la soirée, le combat pro entre le boxeur local Diego Requier et un letton, Maksims Dembovskis, combat qui sera jugé en 6 rounds de 3 minutes. (19h30, samedi)

Rendez-vous lundi à 18h30 dans le KOP France Bleu Cotentin pour une spéciale Coupe de France avant le match Avranches /PSG. Et n'oubliez pas, France Bleu Cotentin continue de vous faire gagner à l'antenne des places pour assister au quart de finale au stade d'Ornano!