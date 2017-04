Football, handball, rugby, les trois rencontres de Montpellier à suivre en direct sur France Bleu Hérault

Football, handball ou rugby ? France Bleu Hérault vous fait vivre les rencontres du MHSC contre le PSG en Ligue 1, Veszprém face à Montpellier en quart de de finale aller de la ligue des champions de handball puis le match de TOP 14 entre le MHR et le Racing 92. Rendez-vous dès 17 heures.

FOOTBALL

Dès 17 heures, vous pourrez suivre en direct le match de Ligue 1 entre Montpellier et le PSG au Parc des Princes avec Thomas Séchier aux commentaires. Pas de pression pour le MHSC avant ce match face aux champions de France en titre. Les Montpellierains pointent à la 15e place au classement et ils ont quasiment assuré leur maintien en Ligue 1 après avoir battu Caen et Lorient.

"Quand Paris est dans le sprint final, ils ne laissent rien aux adversaires "

Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de Montpellier

HANDBALL

Une demi heure plus tard à 17h30, débutera le quart de finale aller de la ligue des Champions de Handball avec Philippe Sers aux commentaires. Direction la Hongrie pour le MHB qui affronte l'équipe de Veszprém. Autant dire que c'est un gros combat qui attend les joueurs de Patrice Canayer.

"Notre niveau aujourd'hui peut nous permettre de battre des équipes du top 8 européen"

Patrice Canayer, l'entraîneur du MHB

ET RUGBY

L'après-midi sport se terminera par du rugby sur France Bleu Hérault. Match de TOP 14 dès 18h45. Montpellier reçoit le Racing 92 à l'Altrad Stadium. Initialement prévue le 18 mars, le rencontre avait été reporté après la grèves des joueurs parisiens contre le projet de fusion entre les deux clubs de la capitale. Après de nombreux rebondissements, ce match va enfin se jouer. Montpellier, 3e au classement, doit s'imposer pour revenir à hauteur du deuxième Clermont et espérer se qualifier directement pour les demi-finales.

"On vise la deuxième place pour s'éviter un match de barrage"