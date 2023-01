Football, National 2, la belle journée des clubs périgourdins

Au menu, également, de ce Sport en Périgord, le Mag du dimanche 15 janvier 2023, le rugby, avec le déplacement du CAP à Tyrosse pour un match des extrêmes en Nationale 2. Le périlleux déplacement de l'USB en Fédérale 2 et toute la journée de Fédérale 3.

Football, National 2, Bergerac réalise la bonne opération

Bergerac 2-0 Andrézieux. Les bergeracois ont disputé ce match de la 15ème journée du Groupe D de National 2, vendredi 13 janvier 2023 à 19h30 au stade de Campréal. Dernier match de la phase aller. En s'imposant par 2 buts à 0, buts inscrits par Maisonneuve sur pénalty à la 5ème minute et par Escarpit à la 57ème, le Bergerac Périgord Football Club a enfin mis fin à une série de 6 matchs nuls à domicile. Alors que le parcours des bergeracois reste exceptionnel à l'extérieur, avec une série en cours de 5 victoires. Les bergeracois ont aussi mis la pression sur le leader Goal FC qui le lendemain s'est incliné à domicile, permettant un rapproché au classement. Bergerac est 2ème avec seulement 1 point de retard du Goal FC. Incontestablement, le BPFC réalise la belle opération du jour. Résultats et classement site FFF .

loading

Football, National 2, Trélissac respire un peu mieux

Trélissac gagne 1 à 0 face à Angoulême - Trélissac Football Club

Trélissac 1-0 Angoulême. Qu'elle est précieuse cette victoire du Trélissac FC, vendredi soir, pour le compte de la 15ème journée du Groupe D de National 2. Victoire à domicile au stade Firmin Daudou grâce à un but inscrit par Gouache à la 21ème minute. Une belle prestation des trélissacois dans la lignée de ce qu'ils avaient proposés face à Saumur, mais cette fois, ils ont marqué et s'imposent pour la quatrième fois de la saison. Ils sortent ainsi de la zone rouge et respirent un peu mieux. Mais ce succès se paye cher, avec les blessures des deux attaquants, Gouache et Diakité. Ce dernier, Adama Diakité a d'ailleurs disputé son dernier match avec le Trélissac FC. Il file vers la Ligue 1, au club de Clermont Foot. Classement détaillé du Groupe D de National 2, site FFF .

loading

Football, les résultats des périgourdins en Nouvelle Aquitaine

Régional 1, Poule B, quasiment toutes les rencontres ont été reportées en raison de l'état des terrains.

Régional 2, Poule E, Saint Hélène- Prigonrieux est reporté. Bergerac la Catte Saint Bruno. Site FFF .

Régional 3, Poule E, le match Chancelade-Marsac face à Argentat est reporté.

Régional 1 Féminine, Châtellerault 5-1 Trélissac. Gradignan Bergerac. Résultats site FFF .

Basket, ProB, coup d'arrêt pour le BBD battu par Orléans

Boulazac s'incline au Palio face à une belle équipe d'Orléans. - Harry Sagot

Boulazac Basket Dordogne 76-85 Orléans Loiret Basket. Samedi 14 janvier 2023, 20h, dans un Palio, encore une fois, bien garni, le Boulazac Basket Dordogne accueille Orléans, ex-pensionnaire de Bétlic Elite. Match de la 15ème journée de Pro B. Le BBD s'incline 85 à 76, c'est donc un coup d'arrêt pour le club, après avoir gagné 5 des 6 derniers matchs de championnat. Les Boulazacois se sont montrés un peu trop brouillon en première période, en particulier dans le deuxième quart temps. Boulazac laisse aussi échapper 50% des lancés francs et perd 16 ballons face à une belle équipe d'Orléans et sans Nic Moore, son excellent meneur de jeu, pour Boulazac, il était difficile de contester la victoire aux visiteurs. Orléans enchaine un troisième succès consécutif. Boulazac reste bloqué à 10 victoires. Statistiques LNB .

loading

loading

Basket, tous les résultats des clubs périgourdins

Pré-Nationale Masculine, Poule A, Aix Basket Club 71-69 AOL Basket. Résultats et classement site FFBB .

Régionale 2 Féminine, Poule B, Pays Ouest Creuse Lardin Basket Club. Bergerac Villeneuve. Résultats site FFBB .

Régionale 2 Masculine, Poule B, Pays Ouest Creuse 57-66 BBD(2). Saint Front de Pradoux 57-66 Brive. Résultats FFBB .

Régionale 3 Féminine, Poule B, Uzerche Périgueux-SAS Basket. Auvézère Issac. ASPTT Grand Périgueux Beaulieu. Résultats et classement site FFBB .

Handball, N1F, Bergerac, précieux succès à Mérignac

Bergerac Périgord Pourpre Handball gagne à Mérignac en N1 Féminine. - Michel Cassier, coach et manager BPPHB

Mérignac Handball 30-31 Bergerac Périgord Pourpre Handball. Un petit but d'écart qui vaut cher, dans l'optique du maintien, Bergerac s'impose donc, samedi soir, lors du derby à Mérignac. Un cinquième succès pour les bergeracoises qui se placent à la 5ème place du classement de Nationale Une Féminine. C'est également par un but d'écart que la semaine dernière, les mêmes bergeracoises avaient remporté un autre match crucial pour le maintien face à Bayonne. Voilà qui va permettre un peu plus de sérénité avant d'entamer la suite de la saison. La 14ème journée pour Bergerac, ce sera un déplacement à la Roche sur Yon, club classé 11ème. Un autre match pour se rassurer et assurer encore un peu plus la quête du maintien. Résultats et classement site FFHB .

loading

Rugby, N2, Périgueux s'impose difficilement

Le CAP sur la pelouse de Tyrosse, lanterne rouge de Nationale 2 de rugby. - Alain Curutchet vice président CAP

Tyrosse 7-13 Périgueux. Ce dimanche 15 janvier 2023, à 15h00, c'est la reprise, après une mini trêve hivernale. Pour ce premier match de l'année 2023, c'est en leader que le CAP se déplace à Tyrosse, chez la lanterne rouge, avec pour légitime ambition de s'imposer et si possible de ramener le bonus offensif. En s'imposant, face à Auch, hier soir, Saint Jean de Luz a pris provisoirement les commandes du championnat et met la pression sur les périgourdins. Tyrosse a vendu cher sa peau, et les périgourdins ont su respecter les consignes, pour parvenir à s'imposer cet après-midi en déplacement. Résultats et classement .

loading

Rugby, Fédérale 1, L'USB signe une victoire importante

US Bergerac Rugby sur la pelouse de Gujan Mestras. - Thibault Chauvin correspondant USB

Gujan Mestras 21-34 Bergerac. Reprise de saison, également, pour la Fédérale Une, et donc pour le US Bergerac Rugby en ce dimanche 15 janvier 2023. Et c'est un déplacement délicat et important pour le club bergeracois, dans l'optique du maintien. Bergerac a pour mission de s'imposer cet après-midi sur le terrain de la lanterne rouge. Rémi Escudier, le coach bergeracois très heureux de ce succès important à l'extérieur. Une victoire réalisée dans des conditions difficiles avec un vent très fort. Résultats complets et classement de la Poule 4 de Fédérale 1 . Bergerac est 9ème au classement.

loading

Rugby, Fédérale 3, USAN gagne face à un favori, Figeac

L'USAN face à Figeac en Fédérale 3 de rugby - Charly Rotrou Co-Président USAN

USAN 24-22 Figeac. Voilà une victoire qui va couter cher à l'Union Saint Astier Neuvic, car deux joueurs ont été sérieusement blessés. La fin de partie fut houleuse et le club périgourdin termine à 12 contre 15. Mais comme face à Vergt, l'USAN s'impose à domicile face à un des favoris, Figeac et réalise la belle opération de cette 11ème journée de Fédérale 3 en ce dimanche 15 janvier 2023.

loading

Rugby, Fédérale 3, les résultats des clubs périgourdins

Saint Astier-Neuvic 24-22 Figeac

24-22 Figeac Le Lardin Saint Lazare Sarlat , match reporté en raison de l'état de la pelouse

, match reporté en raison de l'état de la pelouse Lalinde 25-17 Le Bugue

25-17 Lacapelle Marival 9-15 Vergt

Argentat 19-21 Nontron. Classement de la poule 15 de Fédérale 3 .

Savate Boxe Française, une périgourdine gagne le titre national

Léna Barrouquère, championne de France boxe française catégorie espoirs 2ème série. - Boxe Française Club Périgueux

C'est ce samedi 14 janvier 2023 que Léna Barrouquère a obtenu son titre de championne de France chez les moins de 75kg dans la catégorie Espoirs 2ème série. Son combat s'est déroulé à Verdun. Elle a déjoué les pièges de son adversaire, Inaya Boufraine du club de Tremblay. Un premier round très disputé, le deuxième à l'avantage de la périgourdine. Dans le troisième round, Léna Barrouquère pousse son adversaire à la faute et cette dernière se fait compter par l'arbitre pour coup interdit. Les coaches périgourdins, Cédric Remondière, Michel Rodrigues et Johny Vilrus sont très heureux de ce beau résultat. C'est une victoire qui fait la fierté de tout un club nous dit la présidente Dorothée Bondat qui nous dresse le portrait de cette jeune championne.

loading

