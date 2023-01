Football, National 2, la belle opération de Bergerac

C'est une reprise en douceur, même si les évènements ne manquent pas en ce weekend des 7 et 8 janvier 2023. Les matchs en retard de Bergerac et Trélissac en National 2 de football. Dans ce même sport, les jeunes Bergeracois en 32ème de finale de la Coupe Gambardella et les résultats en coupe de Ligue Nouvelle Aquitaine et de la coupe de Dordogne. La victoire dans l'optique du maintien des Bergeracoises en Nationale Une de handball. Sans oublier, les championnats de Dordogne de cross country à Vitrac et un retour sur la course nocturne, la 7ème édition de la Nocturne de Puyferrat, un trail très attendu.

Football, National 2, Trélissac réalise un bon match nul

Trélissac 0-0 Saumur. Samedi 7 janvier 2023, Trélissac reprend la saison un peu plus tôt pour disputer ce match en retard de la 7ème journée du championnat de National 2, dans le Groupe D. Les trélissacois ont dominé la deuxième mi-temps et ont été bien organisés tout au long de la partie, mais n'ont pas réussi à trouver la faille face à des joueurs de Saumur, un peu timide. C'est un bon match nul pour Trélissac face à une équipe de la première partie de tableau, mais insuffisant dans la situation où se trouve le club trélissacois au classement, une 14ème place inquiétante. Nul doute que le Trélissac FC devra batailler toute cette deuxième partie de saison pour le maintien. Programme prochaine journée .

Football, National 2, Bergerac gagne à Angers

Dans les vestiaires du Bergerac Périgord Football Club avec son équipe première de National 2 - BPFC

Angers 0-2 Bergerac. Samedi 7 janvier 2023, Bergerac est en déplacement à Angers pour jouer son match en retard de la 7ème journée. Grâce à 2 buts inscrits en première mi-temps, les Bergeracois très en forme en ce début d'année, ont su parfaitement négocier les débats et méritent bien leur 6ème victoire de la saison. En s'imposant à Angers, Bergerac vient de gagner son 5ème match consécutif à l'extérieur. Malheureusement, le BPFC reste aussi sur une série de 6 matchs nuls à domicile. Les Bergeracois sont désormais 2ème au classement de ce Groupe D de National 2, avant de jouer sa rencontre de la 15ème journée, à domicile, au stade de Campréal, face à Andrézieux. C'est un match qui s'annonce difficile face à une belle cylindrée ambitieuse du championnat. Classement site FFF.

Football, Coupe de la Ligue Nouvelle Aquitaine

6ème tour de la Coupe de Nouvelle Aquitaine.

Bouscat 0-0 (tab 5-4) Bergerac(2). Bergerac éliminé.

Arsac Lepian Médoc 5-2 Limeuil FC. Limeuil éliminé.

Périgord Centre Montpon Ménesplet.

Puymoyen Nontron Saint Pardoux.

La Thibérienne Gouzon Avenir.

Chambéry Trélissac(2).

Pessac Mussidan Saint Médard.

Limens JSA Sarlat Marcillac.

Le Taillan Chancelade Marsac.

Tous les résultats de ce 6ème tour, site FFF .

Football, Coupe de la Dordogne

Résultats du 7ème tour de la Coupe de Dordogne, site FFF .

Football, 32ème de finale de la coupe Gambardella

Affiche des 32ème de finale de la coupe Gambardella, Bergerac reçoit le FC Nantes - Bergerac Périgord Football Club

Bergerac 0-8 Nantes. Ce dimanche 8 janvier 2023, les jeunes des U18 du Bergerac Périgord FC jouent sur la pelouse du stade de Campréal, celle dévolue habituellement aux ainés de National 2. Coup d'envoi à 14h30 de ce 32ème de finale de la coupe Gambardella, l'équivalent de la coupe de France chez les séniors. C'est la première fois que le club atteint ce niveau de la compétition. Les jeunes Bergeracois ont franchi au tour précédent, la difficulté que d'affronter un club de National, comme aujourd'hui, une victoire 2 à 1 face à Toulouse Blagnac, qu'il faut rééditer aujourd'hui devant le public bergeracois. Les U18 Bergeracois ne partaient pas favoris, ils sont en Régional 1, alors que leurs homologues nantais évoluent en National, dans l'élite du football des équipes de U18. La première mi-temps fut compliquée pour les locaux, qui ont encaissé 4 buts. Au retour des vestiaires, les locaux vont tout faire pour inscrire le but qui sauverait l'honneur, mais ils sont pris par les actions offensives et les contres nantais qui finissent par s'imposer 8 à 0. Le score est lourd, mais la fierté est intacte d'avoir accompli un beau parcours qui les a conduit jusqu'à ce 32ème de finale de la coupe Gambardella, une première dans l'histoire du club. Les U18 de Bergerac retrouveront le championnat de Régional 1, mercredi face à Boulazac.

Handball, N1F, Bergerac, une victoire qui fait du bien

Le Bergerac Périgord Pourpre Handball, vainqueur face à Bayonne pour la reprise du championnat. - Michel Cassier, manager et coach bergeracois

Bergerac Périgord Pourpre Handball 33-32 Bayonne Côte Basque HB. Samedi 7 janvier 2023, coup d'envoi à 20h45 de ce match de la 12ème journée de championnat de Nationale Une Féminine de Handball. Un match à 6 points, un match qu'il fallait absolument gagner dans l'optique du maintien. Les deux équipes étaient tendues et se sont rendus coup pour coup. 15 à 15 à la mi-temps. Aucune équipe n'a pu prendre le large, aucune n'a pu mener par plus de 2 buts d'écart durant la rencontre. A l'approche du money time, les Bergeracoises ont su prendre l'ascendant et marquer au bon moment. Elles finissent par s'imposer 33 à 32 et s'offrent une précieuse victoire. Bergerac remonte à la 6ème place au classement et se déplacera à Mérignac, le weekend prochain. Ce sera, là encore, un match important pour le maintien. Résultats complets et classement site FFHB .

Handball, tous les résultats de nos clubs périgourdins

Pré Nationale Féminine. 10ème journée : Ribérac 34-19 Biard. Entente Périgord Sud-Ouest Mignaloux Beauvoir. Résultats et classement site FFHB .

Excellence Régionale Féminine. 10ème journée : Sarlat 35-26 Auxances et Clain. CAPO Limoges Périgueux. Résultats et classement site FFHB .

Excellence Régionale Masculine. 10ème journée : Sarlat 29-27 Casteljaloux. Champcevinel(2) 45-29 Le Teich. Montpon Langon. Résultats et classement site FFHB .

Basket, les résultats de nos clubs périgourdins

Pré Nationale Masculine. ASPTT Limoges 80-77 AOL Basket. Résultats complets et classement site FFBB .

Régionale Féminine D2. Lardin Basket Club Brive Corrèze. Résultats complets et classement site FFBB .

Régionale Masculine D2. Boulazac Basket Dordogne(2) 78-93 Cenon. Résultats complets et classement site FFBB .

Régionale Féminine D3. ASPTT Grand Périgueux Bassillac. SAS Périgueux basket Issac. Résultats site FFBB .

Rugby, Régionale 1, Montignac sa première défaite

L'équipe de Montignac en déplacement sur la pelouse du XV Haut Périgord pour rester invaincu - Espérance Sportive Montignacoise Rugby

XV Haut Périgord 26-19 Montignac. Ce dimanche 8 janvier 2023, retour aux affaires pour les clubs évoluant en Régionale 1 de la Ligue Nouvelle Aquitaine de rugby, dans l'antichambre de la Fédérale 3. Montignac se déplaçait sur la pelouse du XV Haut Périgord avec la ferme intention de rester invaincu et de poursuivre son chelem. Une rencontre comptant pour la 11ème journée du championnat de Régionale 1. Montignac a gagné tous ses matchs, 9 victoires au total. Le terrain du stade d'Excideuil était compliqué à jouer cet après-midi. Les montignacois ont inscrit un seul essai dans ce match, en première mi-temps. Ils virent en tête à la pause, 6-16. Mais au retour des vestiaires, Montignac est sanctionné par un carton rouge à la 55ème minute, une sanction qui va changer la phase de la fin du match. Le XV Haut Périgord en profite et s'impose 26 à 19. Un petit événement, car il s'agit de la toute première défaite de la saison pour Montignac.

Rugby, Régionale 1, tous les résultats des clubs périgourdins

Cublac-Terrasson 7-20 Pompadour

7-20 Pompadour XV Haut Périgord 26-19 Montignac

26-19 Trélissac 13-29 La Réole

13-29 La Réole Le Queyran 24-19 Mussidan

Saint Cyprien 31-17 Sainte Bazeille

31-17 Sainte Bazeille Cénac-Daglan 17-6 Varetz

Championnat de Dordogne de Cross country à Vitrac

Cross country, championnats de Dordogne, toutes catégories sur le site de Vitrac dans le sarladais. - Benoit Guillet, Président Comité Dordogne Athlétisme

Après plusieurs années consécutives à Trélissac, les championnats départementaux de cross country se déroulent, en cette année 2023 dans le sarladais, à Vitrac. Plus de 250 athlètes venus des différents clubs périgourdins sont attendus, en ce dimanche 8 janvier, mais avec des conditions météos difficiles, boue et pluie au programme, voilà qui ne va pas faciliter la progression des coureurs des différentes catégories. Pour connaitre les principaux résultats, écoutez l'interview de Benoit Guillet, du Comité Dordogne d'Athlétisme, au micro de Francis Lacour.

Trail, 7ème édition de la nocturne de Puyferrat

La 7ème édition du trail, la nocturne de Puyferrat, près de Saint Astier. - Benjamin Dupuy président Raid Oc 24

La nocturne avec les concurrents avec leur frontale et les flambeaux des organisateurs - Benjamin Dupuy, président Raid Oc 24

Les organisateurs sont ravis, la 7ème édition du trail de la nocturne de Puyferrat, près de Saint-Astier, est un gros succès. 900 participants au total des deux distances, 9 et 18km et de la randonnée. Des courses qui se sont courues, samedi soir, en nocturne, avec la lampe frontale obligatoire. Les participants étaient également très contents de l'organisation du Raid Oc 24, de l'ambiance, du parcours, malgré des conditions météos un peu difficile, avec la pluie et le terrain boueux. Pour connaitre les podiums féminins et masculins des 9 et 18km, écoutez l'interview de Benjamin Dupuy, le président organisateur au micro de Francis Lacour.

