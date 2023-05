Forfait de Nadal à Roland Garros : "Je sais qu'il reviendra"

"C'est vraiment qu'il ne peut pas, parce que je pense qu'il a à cœur de jouer" a réagi le tennisman Richard Gasquet, jeudi 18 mai à Bordeaux lors du tournoi ATP Challenger Tour Primerose, après l'annonce du forfait en raison d'une blessure à la hanche de Rafael Nadal pour l'édition 2023 du tournoi de Roland Garros. C'est la première fois depuis 2005 que l'Espagnol, véritable légende du tennis et du tournoi parisien ne foulera pas la terre battue de Roland Garros.

"Je suis déçu pour lui, c'est très dur d'être blessé [...] je pense qu'il vit des moments compliqués" témoigne le joueur français, qui n'a jamais gagné contre Nadal sur le circuit ATP. Richard Gasquet en convaincu, ce forfait ne signe pas la fin de carrière du Majorquin : "Il a dit qu'il ne voulait pas finir sur une conférence de presse, je sais qu'il reviendra. Il mérite d'être sur le court à nouveau, de se faire plaisir et surtout que les gens le revoit encore et encore. J'espère qu'il va pouvoir se soigner du mieux possible pour revenir."

"Sans Nadal et Federer, ça fait toujours bizarre"

Nadal est absent de la compétition depuis quatre mois et une blessure à l'Open d'Australie, Gasquet espère un retour de Nadal "pour la fin de saison ou la saison prochaine". En attendant, cette édition de Roland Garros sera forcément particulière sans Nadal : "Sans lui, sans Federer, forcément ce n'est pas la même chose. Ce sont les deux plus grands joueurs de l'histoire. Il y aura peut-être une période de creux derrière mais des jeunes arrivent comme Alcaraz. Personne n'est irremplaçable, mais c'est vrai qu'ils ont marqué l'histoire du tennis, quand ils ne sont pas là ça fait toujours un peu bizarre."

Au tournoi Primerose de Bordeaux, Richard Gasquet affrontera, vendredi 19 mai, en demi final un autre français , Ugo Humbert. Gasquet s'est défait en quart de finale du Suédois Mikael Ymer en deux sets 7-6 (7/5), 6-3 alors que Humbert (50e à l'ATP) a pris le dessus sur le Suisse Stan Wawrinka, tête de série N°2 7-5, 6-1.

