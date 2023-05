Forfait de Rafael Nadal pour Roland Garros : "On a tous envie de le revoir" s'émeut Fabrice Santoro

L'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde du tennis ce jeudi : l'annonce de Rafael Nadal, champion espagnol , 14 titres sur la terre battue de Roland Garros, ne participera pas au tournoi de la Porte d'Auteuil cette année. Il déclare même forfait pour tout le reste de la saison, à cause d'une blessure à la hanche. L'absence de l'Espagnol à Roland Garros, c'est une première depuis 2005. Pour l'ancien tennisman, Fabrice Santoro, parrain de Bordeaux Primerose, ce forfait va créer un vide : "Il va nous manquer, énormément, vraiment. Rafa a vraiment apporté beaucoup de joie et de bonheur sur ce tournoi depuis sa première participation en 2005. Hier, j'ai senti beaucoup de tristesse. À titre personnel d'abord et puis dans le monde du tennis en général. Fabrice Santoro qui salue l'humain au delà du joueur de tennis : "Au delà de ses participations, ses titres et ça et sa carrière, Rafa est un homme hors norme, d'une gentillesse et d'une humilité rarissimes"

ⓘ Publicité

Fabrice Santoro dans les studios de France Bleu Gironde ce vendredi 19 mai 2023 © Radio France - Laëtitia Heuveline

"Il fera tout pour revenir"

Richard Gasquet avouait à notre micro être persuadé du retour de Rafael Nadal sur terre battue, Fabrice Santoro se dit lui aussi profondément convaincu qu'il fera tout pour revenir : "Il va remettre en place en route un protocole pour pour retrouver la forme rapidement, c'est difficile, le temps ne joue pas en sa faveur, il aura 37 ans dans quelques semaines, mais il a certainement envie de rejouer une dernière fois à Roland Garros. Sera t-il capable en 2024 de se battre pour un nouveau titre ? Je n'en sais rien, mais on a tous envie de le revoir."

loading