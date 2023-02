Formule 1 : Alpine présente sa nouvelle A523 à Londres

Alpine présentait ce jeudi 16 février au soir, à Londres, sa nouvelle voiture pour la saison de Formule 1 à venir. L'A523, c'est son nom, n'a pas un design révolutionnaire, garde sa couleur bleue et le rose de son sponsor. Les trois premiers GP de la saison seront à nouveau disputés dans une livrée entièrement rose. Mais cette voiture a bien évolué de l'intérieur, jure Esteban Ocon, qui aborde sa quatrième saison chez Alpine.

"On est déjà prêts"

"A côté, celle de l'année dernière, on dirait presque un jouet", ose l'ébroïcien, quand on lui demande de jouer au jeu des comparaisons. "On est presque déjà prêt à faire un Grand Prix" dit-il, en confiance. Esteban Ocon a rappelé son plaisir d'évoluer à présent à côté de Pierre Gasly : "On est un peu l'équipe de France, l'équipe de Normandie, dans ce championnat, c'est un peu excitant, on a hâte d'y être".

Son nouveau collègue, qu'il connaît depuis son plus jeune âge a été plus offensif, au moment de commenter les rumeurs de mésentente : "Il faut bien alimenter les conversations dans les cafés, sinon les gens ne savent pas trop de quoi parler", lâche le rouennais. "Cela a fait vendre des journaux, mais tout va bien, cela a fait du bien de passer deux mois d'hiver avec Esteban. On a passé plus de temps ensemble en deux mois que ces dix dernières années !" De quoi réapprendre à se connaître, avant de passer la saison ensemble, forcément un peu en concurrence.

Objectif quatrième place ?

Les deux se sont montrés très satisfaits de la nouvelle voiture, et pressé d'en découdre, à commencer par le 5 mars, à Bahreïn. Avec un objectif assumé pour cette nouvelle saison : "Si on refait quatrième, en se rapprochant du troisième, ce sera une super saison", estime Ocon, évoquant le championnat des constructeurs. Alpine aimerait bien reprendre cette quatrième place, celle de "premier du championnat des autres", déjà très convoitée. Si l'un des deux pouvait regoûter à une victoire sur un Grand Prix, cela ne les embêterait sûrement pas. L'écurie française en a d'ailleurs profité pour livrer le nom de son nouvel ambassadeur, et il résonne au-delà des circuits automobiles, il s'agit de l'ancien footballeur international français Zinédine Zidane.