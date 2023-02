Formule 1 : avant la présentation de la livrée d'Alpine, la fierté de la Normandie

Une marque née à Dieppe en 1955, dont le nom est celui de l'écurie de Formule 1 détenue par Renault depuis 2021. Et voilà que le rouennais Pierre Gasly rejoint son ami, l'ebroïcien Esteban Ocon, pour piloter l'A523 dans le monde entier pour cette saison 2023. Voilà une écurie au goût très normand dans ce championnat du monde de Formule 1 très mondialisé.

Enthousiasme chez les fans

Alpine présente sa nouvelle livrée ce jeudi 16 février à Londres, moment très attendu par les fans de F1 : "C'est l'un des moments les plus importants de la saison, détaille Marie Lefebvre-Guillemette, rouennaise fan d'Alpine. "On dévoile l'esthétique de la voiture, on surveille surtout les changements de couleurs, comme chez Alfa Romeo, c'est de là que l'on reconnait les voitures sur le circuit" explique la jeune femme. Son enthousiasme est aussi lié à ce duo 100% normand : "Cela peut créer un rayonnement à l'échelle mondiale pour la marque et la région, avec ces courses partout dans le monde, c'est assez incroyable", reconnaît-elle.

La fierté chez Alpine

Lui aussi se montre ravi de ce duo de pilotes : Bernard Ollivier, ancien directeur général d'Alpine, de 2012 à 2018. "Alpine a toujours montré du panache, avec de jeunes pilotes français. Là ils sont jeunes, mais aussi expérimentés, ce n'est pas leur première saison. S'ils s'entendent, cela peut être super" explique-t-il. "Une écurie tricolore, cela peut amener de la sympathie, le cœur des Normands, des Dieppois, mais celui de tous les français va vibrer pour Alpine en Formule 1", selon Bernard Ollivier.

Il le sait, Alpine revient de loin. Depuis la déclaration du PDG de Renault, Carlos Ghosn, en 2006, de vouloir recréer des voiture "haut de gamme", jusqu'à la sortie des premières nouvelles A110 en 2017. La marque a aussi pensé à quitter Dieppe à plusieurs reprises, jusqu'à stabiliser la production sur le site historique, et lui confier la future voiture électrique d'Alpine. 2.600 exemplaires de l'A110 ont été vendus dans le monde en 2021, la marque en viserait 150.000 d'ici à sept ans . Et compte sur la Formule 1 pour booster sa visibilité à l'international. Le choix d'un duo français ne permettra pas de toucher d'autres marchés, il faudra compter sur les performances pour cela !

