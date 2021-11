Formule 1 (Brésil) : top 10 pour Pierre Gasly et Esteban Ocon

Ils se sont affrontés à deux reprises en piste, au départ puis à dix tours de l’arrivée : Pierre Gasly et Esteban Ocon terminent dans les points du Grand Prix disputé ce dimanche sur le circuit d’Interlagos. Le pilote AlphaTauri, classé septième, parvient enfin à enchaîner deux top 10 (ce qui ne lui était plus arrivé depuis l'enchaînement Belgique-Pays-Bas). Pour le représentant d’Alpine, cette huitième position marque un retour dans le top 10 après deux résultats vierges. Résumé ci-dessous.

Classement du GP de Sao Paulo (Brésil) disputé c dimanche 14 novembre

Gasly passe les Alpine sur la fin

Très bon envol de Pierre Gasly, septième sur la grille et sixième au premier virage. Mais le Normand sort trop large au virage 4 ce qui permet à Hamilton (Mercedes) et Vettel (Aston Martin) de lui passer sous le nez. Le premier tour est tendu avec Ocon, offensif sur plusieurs virages, mais Gasly s’impose contre son ancien rival en karting. Il pointe au huitième rang à la fin du premier tour.

Le Bois-Guillaumais parvient rapidement à effacer Vettel pour se caler dans le sillage des Ferrari de Leclerc et Sainz, sans parvenir à les menacer. Il est septième au 20e des 71 tours. Puis Gasly est l’un des premiers à passer deux fois aux stands pour renouveler ses trains de pneus. Ce qui lui permet de revenir sur les Alpine (sur une stratégie à un arrêt) dans les vingt derniers tours. Le Seino-Marin va s’imposer sur l’Eurois après un (nouveau) duel musclé entre les deux hommes à dix tours du but. Puis Gasly enchaîne en effaçant Alonso. Il est de retour en septième position et conservera ce rang jusqu'au drapeau à damier.

Ocon toujours dans le top 10

Bonne impulsion d’Ocon, huitième sur la grille mais obligé de freiner tôt dans le premier virage qu’il aborde en milieu de piste. Le pilote Alpine, doublé par Hamilton (Mercedes) doit se défendre contre son propre coéquipier puis tente d’attaquer Gasly dans le premier tour. Le duel entre les deux Normands tourne à l’avantage du pilote AlphaTauri.

Esteban Ocon perd une place face à la vitesse de la McLaren de Ricciardo. L’Ébroïcien se retrouve dixième au premier tiers de course et parvient à stabiliser sa position en maintenant Stroll (Aston Martin) à deux secondes. Son arrêt aux stands décalé par rapport à Vettel (Aston Martin) lui permet de passer l’Allemand. Au 30e tour il pointe trois rangs et cinq secondes devant son coéquipier Alonso, mais l’Espagnol, avec des gommes plus fraîches, va revenir et passer le Normand.

À quinze tours de la fin, Ocon retrouve Gasly, comme en début de course, mais cette fois dans ses rétroviseurs. L’Alpine n’a fait qu’un passage au stand contre deux à l’AlphaTauri qui bénéficie ainsi de pneus plus performants. Le natif d’Évreux va résister plusieurs boucles avant de céder à dix tours de l’arrivée après une belle passe d’armes, virile mais correcte, entre les deux Normands. Dans le dernier tour les Alpine inversent leurs positions, Esteban Ocon se classe donc huitième.