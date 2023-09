Formule 1 : Charles Leclerc échoue au pied du podium à Singapour

La route était dégagée après la séance de qualifications catastrophique des Red Bull. Verstappen et Pérez loin sur la grille de départ, les Ferrari pouvaient se montrer ambitieuse ce dimanche sur le circuit de Singapour. Sainz en pôle position, Charles Leclerc en troisième position, c'était l'occasion de se refaire la cerise dans cette saison mitigée pour l'équipe italienne et surtout pour le pilote monégasque.

Première victoire Ferrari de la saison

Longtemps à la lutte pour le podium, Leclerc a finalement été doublé tour à tour par les deux Mercedes dans à une dizaine de tours de la fin. L'équipe allemande, en regain de forme, a ensuite mis la pression sur le 2e Lando Norris et sur Carlos Sainz, leader tout au long de la course, mais sur la sellette jusqu'au bout à cause de pneus très abimés. Finalement, une faute de Russell dans le dernier tour permet à Leclerc de remonter in extremis à la quatrième place, loin derrière Hamilton 3e, Norris 2e et son coéquipier Carlos Sainz, vainqueur de son deuxième Grand Prix chez Ferrari, le premier cette saison.