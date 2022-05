Formule 1 : Charles Leclerc signe la pôle position en Espagne

Et de 13 pour Leclerc ! 13e pole position en carrière pour le Monégasque, le plus rapide ce samedi sur le circuit du Grand Prix d'Espagne. Le pilote Ferrari signe le meilleur temps des qualifications pour la 4e fois de la saison et partira en tête dimanche à Barcelone devant le pilote Red Bull Max Verstappen et l'Espagnol Carlos Sainz.

Une séance très difficile

"Je me sens vraiment bien même si ça a été une séance très difficile. J'ai eu des moments délicats mais je suis très heureux de ma séance. Je suis dans la meilleure position pour gérer la course mais je me méfie des Red Bull," a réagi Leclerc sur Canal +.