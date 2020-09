Formule 1 : Double abandon des pilotes normands au Grand Prix de Toscane.

Un accident pour l’un (Gasly) et une défaillance mécanique pour l’autre (Ocon). Les deux pilotes normands ont vécu un très bref Grand Prix de Toscane de Formule 1. La course, remportée par Lewis Hamilton, a été marquée par une cascade d'abandons.

Les courses se suivent et ne se ressemblent pas pour les deux pilotes normands en formule 1. Si le Grand Prix d’Italie les avait vu terminer dans le top 10, avec surtout la retentissante victoire de Pierre Gasly, la course sur le circuit du Mugello a été bien courte. Le Bois-Guillaumais, pris dans un carambolage, a été éliminé dès le premier tour. L’ébroïcien Esteban Ocon a dû abandonner après un début d’incendie sur sa Renault. Le Grand Prix s'est poursuivie avec l'autre Renault longtemps dans la bataille pour le podium pour finir à la quatrième place. Sans surprise Lewis Hamilton s'est imposé devant son coéquipier.

Le film de la course

Gasly hors piste dès le deuxième virage

Contexte : Après quatre jours en apesanteur suite à sa victoire inattendue au GP d’Italie, Pierre Gasly a connu un dur atterrissage ! Seizième temps des qualifications. Sa plus mauvaise place de la saison. La course s’annonce difficile sur ce circuit où les dépassements sont difficiles.

Course : Moins de vingt secondes sur la piste et c’est terminé pour Pierre Gasly. Plutôt bien parti, le Bois-Guillaumais tente de se faufiler entre Raïkkonen et Grosjean dans la courte ligne droite qui sépare le premier et le deuxième virage. Mais le Finlandais marque un sec mouvement vers la droite et fait décoller l’AlphaTauri de Gasly. Le lauréat du dernier Grand Prix d’Italie vient harponner Verstappen et sa course s’arrête là.

Un scénario frustrant qui vient conclure un enchaînement qualif/course désastreux : “Le départ est correct, puis on est beaucoup dans le premier virage” analyse Pierre Gasly au micro de Canal +. “J’ai vu une place en milieu de piste mais ça s’est refermé. Hier c’est un problème sur l‘aileron avant qui nous a pénalisé en qualification. Ce n’est pas le week-end qu’on voulait”. Il s'agit de son second abandon de la saison avec celui du Grand Prix de Hongrie (panne).

Surchauffe pour la Renault d’Ocon

Contexte : Une qualification mi-figue mi-raison pour Esteban Ocon, auteur du dixième chrono mais parti à la faute dans son unique tour lancé en Q3. Pour la huitième fois en neuf qualifications le Normand a été dominé par son coéquipier Ricciardo. Il se doit de finir dans le top 10.

Départ : Bon envol d’Esteban Ocon qui se porte même à la hauteur de son coéquipier à l'approche du deuxième virage. Mais il doit sauter sur les freins pour éviter la McLaren de Sainz en travers de la piste. Le pilote ébroïcien est 10e lorsque la course est neutralisée après le premier accrochage de ce Grand Prix de Toscane. Puis elle sera même suspendue après un carambolage au restart. Malheureusement sa Renault est confrontée à une surchauffe des freins et Ocon est contraint d’abandonner avant même le second départ.

“Les freins arrière ont beaucoup chauffé derrière la Safety Car" détaille le Normand au micro de Canal +. "L’arrière de la voiture a pris feu, ça a brûlé la ligne, les conduits hydrauliques et ce n’était pas sécurisant de repartir, donc on a décidé d’abandonner". Scénario décevant parce qu’il ne restait plus que quatorze voitures en piste et une belle place dans le top 10 était largement à sa portée ! Comme lors du Grand Prix de Styrie où il bataillait pour la sixième place lorsqu'il avait déjà dû abandonner en raison d'une surchauffe....