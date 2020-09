Formule 1 : Double entrée dans les points pour les Normands

Classés septième et neuvième du Grand Prix de Russie, Esteban Ocon et Pierre Gasly marquent des points au championnat du monde de formule 1. Mais les deux pilotes normands ont connu des contrariétés. Course remportée par Valtteri Bottas, devant Max Verstappen et Lewis Hamilton

Esteban Ocon et Pierre Gasly n’avaient pas vu l’arrivée du dernier Grand Prix disputé au Mugello. Ils ont repris leur marche en avant au championnat du monde de formule 1 en intégrant le top 10 du Grand Prix de Russie, disputé ce dimanche sur le circuit de Sotchi. Mais le pilote Renault, un temps sur le podium provisoire, pouvait espérer mieux que sa septième place. Pierre Gasly s’est offert un beau sprint final pour finir neuvième, mais il a perdu du temps en devant observer deux changements de pneumatiques.

Ocon dans le haut du classement avant de perdre pied

Contexte : Septième sur la grille de départ, Esteban Ocon a réussi l’une de ses meilleures qualifications depuis le début de la saison. Il faut remonter au Grand Prix de Belgique pour le retrouver aussi haut. Le tracé de Sotchi, composé de longues lignes droites, convient bien à la Renault.

Course : Excellent envol du Normand qui passe immédiatement Perez puis bénéficie du crash de Sainz. Il parvient ensuite à doubler son coéquipier Ricciardo juste avant la neutralisation de la course. Esteban Ocon se retrouve quatrième à la fin du premier tour ! Le pilote ébroïcien conserve cette position lorsque la course est relancée. Il ne peut suivre les deux Mercedes et la Red Bull de Verstappen mais il doit surveiller Ricciardo menaçant à moins d’une seconde. Esteban Ocon parvient à se mettre à l’abri puis il grimpe brièvement en troisième position (arrêt du leader Hamilton) avant de passer au stand pour changer ses pneus.

Il ressort derrière la Ferrari de Vettel mais peine à trouver l’ouverture derrière la monoplace rouge pourtant moins rapide et en gommes usées. Après sept tours dans cette configuration, le Normand laisse ostensiblement passer son coéquipier Daniel Ricciardo (probable consigne du stand) et l’Australien élimine la Ferrari dès le tour suivant. Ocon réussit enfin à faire de même dans la boucle suivante avant de se retrouver coincé derrière l’autre Ferrari, celle de Leclerc, qui a retardé son arrêt aux stands pour remonter dans cette course. Mais le rythme de la Renault chute brutalement, Ocon a probablement trop dégradé ses gommes dans son début de relai.

La fin de course est difficile pour le Normand, rattrapé par l’AlphaTauri de Kvyat, le Russe très incisif pour son Grand Prix à domicile. Ocon parvient à contenir le coéquipier de Gasly pour finir septième, soit à sa position de départ. Mais très loin de son coéquipier Ricciardo alors qu’il était devant en début de course. Nouveau comparatif douloureux face au véloce australien.

Pierre Gasly, neuvième, dans ce Grand Prix de Russie marqué par le retour du public - Yuri Kochetkov

Un arrêt de trop pour Pierre Gasly

Contexte : Pour la sixième fois en dix qualifications, Pierre Gasly a pu atteindre le top 10. Il s’élancera en neuvième position. Nouveau petit exploit qu’il va tenter de convertir en course, avec (entre autre) les Ferrari et la Red Bull d’Albon dans les rétroviseurs.

Course : Bon départ de Gasly dans le sillage de l’autre Normand du plateau (Ocon). Puis il profite de la pagaille du premier tour pour pointer au septième rang à la fin du premier tour. Une position qu’il conserve ensuite en roulant esseulé : il ne peut suivre la Racing Point de Perez mais il n’est pas menacé par la Ferrari de son pote Charles Leclerc.

Gasly effectue son changement de pneus au 19e tour et ressort en 13e position, coincé entre des pilotes en stratégie décalée : Albon et Norris qui ont effectué leur passage au stand sous Safety Car en tout début de course, et Raikkonen qui a retardé au maximum son changement de pneus. L’AlphaTauri montre ses limites en vitesse pure en butant longtemps derrière l’Alfa Romeo du vétéran finlandais. Il trouve l’ouverture à vingt tours de la fin. Gasly est alors neuvième mais ses pneus ont manifestement souffert et il va repasser aux stands à 10 tours du drapeau à damier.

Le Normand entame le sprint final en onzième position mais à moins de deux secondes du neuvième (Norris) en pneus usés. Albon est intercalé entre la McLaren et l’AlphaTauri pour une fin de course offensive. Gasly parvient d'abord à passer Albon, pourtant agressif dans ses défenses, pour réintégrer le top 10 à six tours de la fin. Et il enchaîne en doublant Norris dans la boucle suivante. Pierre Gasly termine donc neuvième après un Grand Prix mal géré en termes de stratégie pneumatique. Mais il s’est offert un beau final !