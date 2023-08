Formule 1 : encore un calvaire Charles Leclerc

Parti neuvième sur la grille de départ après une séance de qualifications ratée et accidentée, Charles Leclerc espérait retrouver des sensations ce dimanche en course sur le circuit des Pays-Bas. C'est raté. Après un accrochage avec Piastri au départ, le pilote monégasque a dû rapidement changer d'aileron. Et la pluie, qui a interrompu la course quelques minutes, n'a pas inversé la tendance. Sans rythme, sous la menace du novice Liam Lawson au volant de son Alpha Tauri, Charles Leclerc a finalement été rappelé au stand pour abandonner et mettre fin à ce nouveau calvaire. En raison notamment de cet accident avec Piastri, comme le pilote Ferrari l'a expliqué au diffuseur Canal +.

Rendez-vous en Italie le week-end prochain

Après treize Grand Prix, Leclerc compte trois podiums mais seulement 99 points, très loin des quatre leaders et notamment du néerlandais Max Verstappen, en passe de remporter sa neuvième victoire de suite. Le Grand Prix des Pays-Bas est arrêté après un nouvel accident entre Zhou et Pérez. Les pilotes ont rendez-vous en Italie dès dimanche 3 septembre pour le prochain Grand Prix.