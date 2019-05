Formule 1 : encore un palier à franchir pour Pierre Gasly

Normandie, France

Après quatre Grands Prix, le classement du championnat du monde de Formule 1 traduit bien le fossé séparant Pierre Gasly des autres pilotes des top-teams : il n’a amassé que 13 points quand son coéquipier Max Verstappen en compte déjà 51. Même Charles Leclerc, lui aussi débutant chez les grands (Ferrari), a accumulé 47 unités. Le Normand va rapidement devoir accélérer la cadence après un début de saison marqué par une multitude de désagréments.

“Il commence à sortir de la période difficile” - Christian Horner, patron de Red Bull

D’un point de vue purement mathématique la note oscille entre “médiocre” et “insuffisant”. Mais la dynamique des dernières courses incite son patron Christian Horner à ajouter la mention “encourageant” : «Je pense que la confiance qu'il a tirée de la Chine s'est ressentie en Azerbaïdjan et je pense que, même s'il n'a pas obtenu le résultat pour le démontrer, il sait que ça a été un bien meilleur week-end pour lui» observe le directeur de course de Red Bull. Le Normand est en effet sur un rythme crescendo, métamorphosé entre le terne Grand-Prix inaugural en Australie (hors des points, coincé derrière une Toro Rosso) et sa spectaculaire remontée en Azerbaïdjan (14 positions gagnées avant son abandon). «Je me suis senti beaucoup mieux avec la voiture, et j'ai pu piloter de la façon dont je voulais» explique Pierre Gasly au site motorsport.com.

Un gros travail avec les ingénieurs de Red Bull pour permettre à Pierre Gasly de s'adapter à la RB15 © Maxppp - SRDJAN SUKI

Le Rouennais a beaucoup travaillé avec ses ingénieurs pour rapprocher son pilotage des caractéristiques de la RB15. Et inversement l’équipe technique a progressivement fait évoluer le châssis dans le sens souhaité par son nouveau pilote. «C'est une combinaison, un mélange de ce que l'équipe peut m'apporter et de ce que je peux faire également, pour vraiment maximiser notre potentiel» détaille le Normand, qui avait traduit son malaise en une phrase à la fin du deuxième Grand Prix de la saison à Bahreïn en confessant qu’il “se sentait passager de sa voiture” tant elle était imprévisible dans ses réactions. «Il est en train de sortir de cette période délicate, il reçoit beaucoup de soutien de l’équipe en charge de l’ingénierie autour de lui. Il sait qu’on croit en lui, nous savons qu’il a le talent pour réussir» affirme Christian Horner, qui a apprécié de voir Gasly aligner des chronos comparables à la Ferrari de Leclerc pendant le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Il attend forcément une confirmation ce week-end en Espagne.

Barcelone, toujours un cap important dans la saison

Après quatre Grands Prix lointains, le rendez-vous à Barcelone marque toujours un premier tournant dans la saison. Avec l’arrivée des premières évolutions sur les monoplaces. Des retouches qui permettent parfois de redessiner la hiérarchie. Ce retour en Europe est aussi attendu par les pilotes, heureux de retrouver des supporters dans les tribunes. «Barcelone est une course plutôt cool, les fans sont assez passionnés en Espagne» souligne Pierre Gasly, qui cherchera des drapeau bleu-blanc-rouge dans la foule. «C’est un peu plus près de la France, donc avoir un peu plus de soutien et voir les drapeaux dans les tribunes est un sentiment agréable qui vous donne un élan encore plus grand !», explique le pilote Red Bull.

Les séances d'autographes attireront plus de supporters lors des Grands Prix européens © Maxppp - Hoch ZWEI

Le terrain idéal pour enfin s’approcher de la bagarre pour le podium ? Le tracé catalan réussit bien aux Red Bull, avec quatre podiums lors des cinq dernières éditions. Max Verstappen, l’actuel équipier de Gasly, y avait obtenu sa première victoire en 2016.

