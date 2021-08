Formule 1 : Esteban Ocon espère “partager un podium avec Fernando Alonso”

En remportant le Grand Prix de Hongrie juste avant la pause estivale, Esteban Ocon a eu quatre semaines pour savourer ce succès et prendre la mesure du chemin parcouru. Jeudi, il a retrouvé son équipe dans le paddock de Spa-Francorchamps. "Ce qui m'a marqué en arrivant c’est la bonne ambiance, forcément, dans notre équipe. C'est-à-dire que les gars ont passé de superbes vacances après la course en Hongrie. Et tout ça, ça vient récompenser leurs efforts connus dans les moments les plus difficiles.”

Le Normand, devenu le quatorzième pilote français vainqueur en Grand Prix depuis 1950, a désormais un nouveau statut dans son garage comme aux yeux du grand public. Pour autant, il ne faut pas s'enflammer. La victoire à Budapest s’est dessinée dans le contexte particulier d’un carambolage au départ et d’une grossière erreur stratégique de l’écurie Mercedes. Ocon a eu l’immense mérite de bondir sur l’occasion sans fléchir sous la pression. Mais ce scénario ne se reproduira pas tous les dimanches. “Malheureusement cette année, on n'aura pas encore la vitesse pour se battre pour des podiums, ni pour des victoires sur une course où il ne se passe pas beaucoup de choses” rappelle Ébroïcien.

L'Alpine reste en performance pure derrière les meilleures écuries du plateau. Difficile d'espérer d'autres victoires sans faits de course - James MOYE - DPPI

Pour ce Grand Prix de rentrée, le facteur météo pourrait toutefois venir pimenter la course. La pluie est possible en qualifications comme en course. “Oui ce week-end il pourrait se passer énormément de choses s’il pleut” sourit le Normand, plutôt à l’aise dans l’exercice du délicat pilotage sur piste humide. C’est d'ailleurs à Spa-Francorchamps qu’il avait réussi, dans des conditions semblables, la plus belle qualification de sa carrière en 2018.

Une ambition collective pour finir 2021

La victoire en Hongrie a permis à Alpine de grimper au cinquième rang du championnat constructeur, loin derrière le quatuor Mercedes, Red Bull, Ferrari et McLaren. L'ambition de l’écurie française sera de conserver cette place avec les menaçantes AlphaTauri et Aston Martin dans les rétroviseurs. Esteban Ocon, qui a bénéficié du remarquable pilotage défensif d’Alonso sur Hamilton à Budapest, aimerait aussi, d’ici à la fin de la saison, vivre un podium teinté de bleu, avec le duo Alpine sur la boite. “En Hongrie on n'a pas pu partager ce podium ensemble, même si c'était pas loin. Un podium avec Fernando sera quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Mais ce serait juste la cerise sur le gâteau” imagine le Normand.