Formule 1 : Esteban Ocon peut enfin regarder loin

Esteban Ocon s’apprête à disputer sa cinquième saison complète en Formule 1. Il sera ce dimanche au départ du Grand Prix de Bahreïn, manche inaugurale d’une année 2022 qu’il peut entamer avec sérénité. Jamais il n’avait bénéficié d’un horizon aussi dégagé sur son avenir. Le Normand, bien installé chez Alpine, espère grandir avec l’écurie qui lui a fait confiance. Mais il adopte un ton plus grave à l’évocation de l’actualité mondiale avec la guerre en Ukraine. Il compte s’associer à une action symbolique des pilotes avant le premier départ de la saison ce dimanche.

“No War” : les pilotes afficheront leur rejet de la guerre

Depuis 2 ans les pilotes, bien que rivaux à plus de 300 km/h sur la piste, font front commun avant chaque départ pour faire passer des messages. Il y a d’abord eu la lutte contre le racisme initiée par Lewis Hamilton. Dimanche, ils exprimeront leur rejet de la guerre en Ukraine devant les caméras du monde entier (jusqu’à 100 millions de téléspectateurs lors des Grands Prix). “Pour ma part, il n'y aura pas seulement le tee shirt avec notre logo ‘No War’. Je mettrai aussi quelques stickers sur mon casque avec ce logo noir. C’est tragique ce qu'on voit en ce moment, ce qui se passe. Pour ma génération, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais pensé voir” souligne le pilote de 25 ans, marqué par ces images de guerre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Alpine espère franchir un palier

Au niveau sportif, cette nouvelle saison voit l’arrivée de monoplaces neuves pour répondre à la nouvelle réglementation technique. L’écurie française a aussi fait le choix de concevoir un nouveau moteur pour tenter de réduire l’écart sur la concurrence. Laurent Rossi, le pdg de la marque, a résumé son ambition en une phrase :”priorité à la puissance, même au détriment de la fiabilité au début”. Alpine, ex Renault, plafonne depuis trois saisons au cinquième rang du championnat constructeurs. Le patron veut voir plus haut. Le pilote commence à en constater le bénéfice. “On a l’air d’avoir une bonne vitesse de pointe. Il y a encore de petites choses à améliorer avec les ingénieurs mais on a déjà fait un bon gain de confiance entre les premiers essais à Barcelone et les suivants à Bahrein” observe Esteban Ocon.

Le début de saison sera donc sous le signe de la découverte. Pour fiabiliser le moteur mais aussi prendre la pleine mesure de ces monoplaces plus pointues à piloter. Parmi les nouvelles difficultés : des points de freinages avancés en raison des 40 kg supplémentaires, de nouveaux pneus taillés pour les jantes 18 pouces et globalement une monoplace très physique à piloter. “Avant on avait le pneu qui agissait comme un peu une éponge, il absorbait bien les bosses en faisant un peu un travail de suspension. Maintenant, on a un pneu très raide, très fin avec des voitures qui roulent beaucoup plus basses, beaucoup plus près du sol. Donc ça fait que ça devient assez physique, dans le sens où les voitures vont taper très fort contre le sol” a pu constater le Normand, qui est parti cet hiver en Savoie travailler sa condition physique en vue de cette saison où le rôle du pilote sera renforcé par rapport à la précédente génération de monoplaces.

Heureux et complice chez Alpine

Pour la première fois de sa carrière, Esteban Ocon va entamer une troisième saison dans la même équipe (Renault est devenue Alpine début 2021 mais seuls le nom et la couleur de la voiture ont alors été modifiés). Le Normand et son équipe ont commencé à écrire une commune avec la victoire en Hongrie l’an dernier. Mais la complicité avec les ingénieurs s’est aussi nouée pendant l’ensemble de la saison 2021. L’écurie avait décidé de concen trer toute son attention sur la nouvelle monoplace 2022, laissant pilote et staff techniques faire au mieux avec le matériel existant. ”On a réussi à pousser la voiture à un niveau de performance qui n'était pas le niveau qu'on aurait dû avoir. Tout simplement. On arrivait à rentrer dans les points, à faire des performances solides en atteignant 110% de la performance de la voiture” souligne Esteban Ocon, qui attribue ces résultats à une franchise de tous les instants dans les réunions techniques. “Je suis fier de ce qu'on a réussi à mettre en place dans l'équipe. On a toujours été honnête. Quand ça n’allait pas et que c’était de ma faute, j'ai toujours levé la main et puis les gars me disaient ce qu'il faudrait faire pour améliorer. Pareil quand c'était la faute de quelqu'un d'autre. Dans l'équipe,on a énormément progressé et ça, ça n'a pas de prix” souligne Esteban Ocon, dont la complicité avec Fernando Alonso a aussi crevé l’écran l’an dernier. L’Espagnol a dominé en course sur l’ensemble de la saison (sept points d’écart) mais son coéquipier français a gagné d’un souffle le duel interne en qualification. Pour une sensation de match nul au final.

Esteban Ocon (casqué) et Fernando Alonso (masqué) : duo de pilotes inchangé chez Alpine en 2022 - James MOY @ Photography XPB Images

Alpine, un symbole familial très fort - Esteban Ocon

Le natif d’Évreux respire la confiance. Il peut mesurer le chemin parcouru après un début de carrière en forme de montagne russe. Le plus jeune français en Formule 1 (19 ans, GP de Belgique 2016) et dans les points d’un Grand Prix (20 ans, GP D’australie 2017) était un pilote sans volant en 2019 (voir résumé de sa carrière plus bas). En 2022 Esteban Ocon dispose d’un contrat de trois ans et d’un statut d’ambassadeur d’Alpine. Il est ainsi mobilisé pour livrer une A110 à la Gendarmerie française ou pour une visite ministérielle à l’usine de Dieppe, dans cette Normandie qui l’a vu naître et grandir. “ Ça représente énormément de choses. Il faut savoir que mon grand-père a toujours eu une 4cv, on la démarre de temps en temps. Cette voiture fait partie de ma famille. J'ai grandi en la voyant, je suis monté au siège conducteur quand je pouvais pas toucher les pédales et je ne voyais pas le pare brise !” glisse Esteban Ocon, biberonné au ‘A fléché’. “ J'ai vu aussi toutes ces images. Tous ces succès en rallyes avec la berlinette. Et mon père m'a toujours parlé de cette voiture mythique qu’est l’A110. Et ça vient de chez nous, donc on peut en être fier et j'espère qu'on va pouvoir ramener beaucoup de trophées à Dieppe”.

Esteban Ocon restera à jamais le premier pilote vainqueur d’un Grand Prix avec Alpine. Mais ce succès inattendu n’a fait que lui ouvrir l’appétit. La première course de la saison 2022 ce dimanche à Bahreïn lui permettra de cibler le potentiel de l’A522 par rapport aux neuf autres monoplaces du championnat du monde. Quel que soit le résultat, il sait toutefois que sa carrière est enfin stabilisée. Avec un plan de progression sur trois ans, pour travailler sans la peur du lendemain et espérer remplir l'armoire à trophées.

La carrière d’Esteban Ocon en quelques moments clés :