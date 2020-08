Formule 1 : Gasly carbure, Ocon en difficulté aux qualifications du Grand Prix du 70e anniversaire

Pierre Gasly et Esteban Ocon ont inversé leurs positions par rapport aux qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne la semaine dernière. Cette fois c'est le Bois-Guillaumais qui s'élancera devant le pilote ébroïcien pour le Grand Prix du 70e anniversaire, demain, sur le même circuit de Silverstone. Gasly se classe 7e loin devant Ocon 11e puis rétrogradé de trois places pour avoir -involontairement- bloqué un adversaire.

Le film des qualifications

Q1 : Remarquable résultat de Pierre Gasly avec le 5e chrono, derrière les intouchables Mercedes et les Red Bull. Un résultat qui prend un certain relief en le comparant avec celui de son coéquipier : Daniil Kvyat éliminé dès cette première partie de qualifications ! Pas de soucis chronométrique pour Esteban Ocon, auteur du 8e temps, mais un problème disciplinaire à venir. Le pilote ébroïcien a gêné la Williams de Russell lancée à pleine vitesse dans un tour rapide (Ocon, lui, n'étaitpas dans un tour chronométré). Les commissaires annoncent l’ouverture d’une enquête et le Normand risque une pénalité de trois places, sanction habituelle pour ce type d'erreur.

Q2 : Un nouveau chrono impressionnant de Pierre Gasly qui signe cette fois le 4e temps ! De loin sa meilleure performance de la saison en Q2. Seules les Mercedes et la Racing Point d’Hulkenberg devance l’AlphaTauri du Bois-Guillaumais. En revanche Esteban Ocon ne franchit pas cette Q2 au volant de la Renault. Il termine 11e, largement devancé (0,4”) par son coéquipier Ricciardo. Interrogé au micro de Canal +, il reconnaît "ne pas comprendre l'écart entre les deux voitures par rapport à son coéquipier". Sur l'incident avec Russell il confie "n'avoir pas eu l'information par son ingénieur" de l'arrivée à pleine vitesse du pilote anglais. Après convocation chez les commissaires, il subira la punition classique : trois places de pénalité. Soit une lointaine 14e position sur la grille de départ...

Q3 : En bas de tableau (9e) après son premier essai, Pierre Gasly réussit un nouveau chrono canon à la seconde tentative : il place son AlphaTauri en 7e position, devant des voitures normalement plus rapides : une Ferrari (Leclerc), une Red Bull (Albon) et une McLaren (Norris) !

Un résultat un peu irréel ! - Pierre GASLY

Interrogé par Canal +, Pierre Gasly est évidemment très satisfait de son résultat. "Un super travail de l'équipe pour maximiser le potentiel de la voiture. C'est vraiment top de se qualifier 7e ! Un peu irréel pour nous. Ce n'est jamais simple, on essaie de saisir les opportunités". La grande difficulté sera de parvenir à contenir les monoplaces plus rapides, qualifiées derrière lui, pour espérer un nouveau classement dans les points sur ce circuit de Silverstone.

Sans surprise les Mercedes ont dominé cette séance, mais avec un ordre inversé : Valtteri Bottas a devancé le sextuple champion du monde Lewis Hamilton. Bonne performance de la Renault de Ricciardo classée 5e. Le départ du Grand Prix sera donné à 15h10.