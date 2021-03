Formule 1 : Gasly en troisième ligne, Ocon relégué en fond de grille au GP de Bahreïn

Régulièrement en haut de la feuille des temps depuis les premiers essais libres sur le circuit de Sakhir, Pierre Gasly a confirmé son aisance lors des qualifications du Grand Prix de Bahreïn. Le Normand signe le cinquième temps, après une séance parfaitement maîtrisée : un seul passage en Q1, utilisation risquée mais payante des pneus médiums en Q2 puis chrono de haute volée dans la dernière séquence.

La première qualification de la saison a, en revanche, mal tourné pour Esteban Ocon, classé 16e. Le pilote de l’Alpine, en danger après un premier passage manqué (blocage de roue), a été contraint de lever le pied en raison d’un drapeau jaune dans sa seconde tentative. Son coéquipier Fernando Alonso a réussi à atteindre le top 10.

Résultat des qualification du Grand Prix de Bahrain

Le film des qualifications

Q1 : Douche froide pour Esteban Ocon, éliminé dès la première partie des qualifications. Modeste 16e après son premier passage, le Normand doit lever le pied dans sa seconde tentative en raison d’un drapeau jaune. L’autre Alpine passe facilement avec Fernando Alonso auteur du septième chrono (quasiment une seconde d’avance sur Ocon).

Pierre Gasly a connu une Q1 sans histoire avec un seul passage en piste pour signer le sixième temps. Une unique sortie également pour son coéquipier Tsunoda, auteur d’un sensationnel deuxième chrono pour ses débuts dans l’exercice des qualifications.

Q2 : Remarquable Pierre Gasly qui se classe huitième avec des pneus médiums ! Il a pris le risque d’utiliser ces gommes moins rapides pour privilégier la stratégie de course. Cette fois le Normand devance largement son coéquipier Tsunoda, classé treizième, également en pneus médiums. Bon résultat d’Alonso qualifié pour la Q3 avec le neuvième chrono. Le pilote Alpine a joué la sécurité en chaussant des gommes tendres

Q3 : Pierre Gasly signe le troisième chrono après son premier passage en piste. Une position précaire parce que plusieurs autres pilotes ont utilisé des pneus usés pour leur premier run. Le Normand parvient a légèrement amélioré son chrono lors du second passage, mais il est devancé par Bottas (Mercedes) et Leclerc (Ferrari). Cette cinquième place est un excellent résultat pour le Bois-Guillaumais qui a devancé une Ferrari (Sainz) et les McLaren. Chez Alpine, Fernando Alonso signe une belle neuvième place, de loin son meilleur classement depuis les premiers essais libres. Le vétéran espagnol a su élever son rythme au bon moment

Le départ de ce Grand Prix de Bahrain, première course de la saison, sera donné ce dimanche 28 mars à 17h.