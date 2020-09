Formule 1 : Gasly encore dans le top 10 ; Ocon en retrait

Pour la cinquième fois en huit Grands Prix, Pierre Gasly termine dans le top 10 des qualifications. Le Normand s’est classé dixième de la séance disputée ce samedi sur la piste de Monza. Il ne pouvait guère espérer mieux dans le mythique “temple de la vitesse” italien, où son moteur Honda souffre d’un déficit de puissance. Douche froide en revanche pour Esteban Ocon, éliminé dès la Q2 avec un modeste douzième chrono sur ce circuit pourtant taillé pour les Renault avec ses interminables lignes droites. Les trois autres monoplaces motorisés par le Losange ont d’ailleurs terminé beaucoup plus haut : Sainz (3e), Norris (6e) et Ricciardo (7e).

Résultat des qualifications du Grand Prix d'Italie

Le film des qualifications

Q1 : Pierre Gasly encore très en verve avec un excellent cinquième chrono, deux places devant son coéquipier Kvyat. Les Renault apparaissent moins fringantes avec le onzième (Ricciardo) et douzième (Ocon) temps chronométrés.

Q2 : Confirmation de ce qui avait été aperçu en Q1 avec Pierre Gasly facilement qualifié (sixième chrono) et Esteban Ocon encore douzième, donc éliminé. Il lui a manqué deux dixièmes par rapport à Albon le dernier qualifié. Petite consolation, il aura la possibilité de choisir sa variété de pneumatiques pour la course. L’autre Renault de Daniel Ricciardo est passé de justesse avec le neuvième chrono.

Q3 : Pas de miracle pour Pierre Gasly, confronté aux écuries les plus fortes (Mercedes, McLaren, Red Bull, Racing Point et Renault) dans cet ultime partie des qualifications. Le Bois-Guillaumais termine dernier, à un dixième de seconde du 8e (Stroll) et du 9e (Albon). Mais il a eu le mérite d’emmener encore une fois son AlphaTauri dans le Top 10. Sans surprise les Mercedes ont caracolé devant avec une nouvelle pôle position pour Lewis Hamilton, qui a même battu le record du circuit avec une vitesse moyenne légèrement supérieure à 264 km/h !

Réactions (sur Canal +)

Pierre Gasly : “C’est bien d’obtenir un top 10 sur un circuit comme ça. Je pouvais difficilement faire mieux, notamment contre les moteurs Renault qui vont très vite. La voiture est bien depuis le début du week-end, on va essayer d’aller chercher des points.”

Esteban Ocon : “Vraiment déçu, on n’est pas aussi performant qu’on l’aurait voulu. La Q1 a été catastrophique, on était enfermé. Et le choix n’a pas été le bon en Q2. On était seul devant puis Daniel est sorti et il a mis des graviers sur la piste. Il aurait aussi pu me donner l’aspiration mais il s’est rangé. J’étais en amélioration mais seul, sans aspiration. Il faudra qu’on discute de tout ça.”

Le départ du Grand Prix d’Italie sera donné ce dimanche à 15h10