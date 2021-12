Formule 1, GP Abu Dhabi, qualifications : Verstappen en pole, top 10 pour Ocon, Gasly distancé

Avantage Verstappen à l’issue des qualifications du Grand Prix d’Abu Dhabi. Le Néerlandais a devancé Hamilton mais les deux pilotes n’auront pas la même stratégie de course (voir plus bas). Esteban Ocon s’est faufilé jusqu’en Q3 et s’élancera en neuvième position. Cette dernière séance de l’année s’est avérée bien difficile pour Pierre Gasly, d’habitude très véloce en qualifications, mais éliminé dès la Q2 avec le douzième chrono. Il est battu pour la première fois de la saison par son coéquipier Tsunoda.

Q1 : Pierre Gasly et Esteban Ocon passent le premier écrémage non sans quelques péripéties. Le Bois-Guillaumais, classé septième, a dû consommer plus de gommes que prévu parce qu’il a vu l’un de ses chronos annulé (franchissement des limites de la piste). L’Ébroïcien, auteur du dixième temps, est sous la menace d’une pénalité pour avoir gêné Vettel (Aston Martin). L'incident n’a toutefois pas empêché le quadruple champion du monde allemand d’atteindre la Q2.

Q2 : Douche froide pour Pierre Gasly, modeste douzième de cette chasse au top 10. L’écurie AlphaTauri a envoyé ses pilotes en piste avec des gommes mediums, plus lentes, pour privilégier la stratégie de course de demain. Prise de risque éliminatoire pour le Normand qui a concédé 6/10e à son coéquipier Tsunoda, qualifié avec la même stratégie. Gasly n'est pas satisfait du comportement de sa voiture (voir ci-dessous). Ça passe en revanche pour Esteban Ocon avec le neuvième chrono alors que son coéquipier Alonso ne termine que onzième.

Q3 : Esteban Ocon termine à nouveau neuvième en parvenant à devancer une McLaren (Ricciardo) mais derrière des voitures plus rapides que l’Alpine dans l’exercice du tour lancé. Ce résultat permet au Normand de finir la saison devant Fernando Alonso sur l’ensemble des qualifications de l’année. Le double champion du monde espagnol n’avait jamais été battu par un coéquipier depuis 2007 ! Son partenaire était alors Lewis Hamilton chez McLaren.

Verstappen - Hamilton : la première ligne idéale

Cette qualification a tourné à l’avantage de Red Bull qui a mis en place une stratégie d’équipe pour la pole-position. Sergio Perez a donné l’aspiration à Max Verstappen dans le secteur le plus rapide du circuit avant de s’effacer dans le bon timing pour laisser filer son coéquipier. Mercedes n’a pas utilisé cette tactique et Hamilton s’élancera légèrement derrière son grand rival pour le titre mondial. Paramètre important : Verstappen a compromis la stratégie pneumatique idéale avec un blocage de roue en Q2, endommageant ainsi les pneus mediums prévus pour le départ de la course. Il devra donc partir en gommes tendres avec un risque de dégradation rapide qui pourrait le mettre en difficulté, en seconde partie de course, face à Lewis Hamilton.

Au départ de ce dernier Grand Prix, les deux rivaux seront à égalité de points au championnat, ce qui n’était arrivé qu’une fois (en 1974) dans l’histoire du championnat du monde de formule 1 créé en 1950 !