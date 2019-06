Formule 1, GP Canada : Pierre Gasly cinquième des qualifications

Pour la première fois de la saison Pierre Gasly devance son coéquipier et -surtout- une Mercedes en qualifications. Le Normand sera cinquième ce dimanche au départ du Grand Prix du Canada de Formule 1.

Normandie, France

Huit millièmes de secondes change le regard sur la qualification de Pierre Gasly au Grand Prix du Canada. Le Normand devance son coéquipier Verstappen, éliminé en Q2, et une Mercedes mais il est battu par une Renault, théoriquement moins véloce. Le Rouennais sera en embuscade ce dimanche pour espérer venir ce battre pour le podium, son objectif avoué à court terme.

Le film des qualifications

Le Normand s’extrait de justesse de la Q1, alors un modeste 12e chrono et une infime marge de 0,15” d’avance sur le cut (Perez premier éliminé). Il a toutefois effectué un run de moins que les pilotes du milieu de grille.

La Q2 bascule en revanche clairement en faveur de Gasly, parti en pneus tendres et auteur du 4e temps, intercalé entre les deux Ferrari. Mais surtout il reste l’unique rescapé chez Red Bull, Verstappen ne terminant que 11e. Le Néerlandais a pris le risque d’effectuer son premier run en pneus mediums par choix stratégique pour la course, mais gêné par le trafic son premier chrono a été lent. Puis il n’a pas pu aller au bout de sa deuxième tentative à cause d’un drapeau rouge consécutif à la violente sortie de piste de Magnussen

Qualifié pour la quatrième fois cette saison en Q3, Pierre Gasly est le seul pilote à faire trois sorties en piste. Malgré sa persévérance il se contente d'un résultat en demi teinte avec le 5e chrono. Il devance certes une Mercedes (Bottas) mais échoue pour huit millièmes de seconde derrière une Renault (Ricciardo).

Le départ de ce Grand Prix du Canada sera donné ce dimanche à 20h10.