Formule 1, GP d’Arabie Saoudite : top 10 pour les normands Esteban Ocon et Pierre Gasly

Esteban Ocon termine encore dans le haut du classement avec une sixième place au Grand Prix d’Arabie Saoudite, une semaine après la septième position décrochée à Bahreïn. Le Normand a connu une course mouvementée avec un duel intense contre son coéquipier Fernando Alonso. Mais avec un soupçon de chance (deux abandons) et une belle pugnacité (sur une McLaren), il a décroché une belle place d'honneur. Pierre Gasly a connu une course plus discrète mais efficace avec une huitième place finale. Victoire de Verstappen (Red Bull) après une bataille grandiose contre Leclerc (Ferrari).

Esteban Ocon en difficulté avant un regain sur la fin

Contexte : brillamment qualifié en cinquième position, Esteban Ocon est idéalement placé en tête du peloton des poursuivants derrière les Red Bull et Ferrari, les deux meilleures écuries de ce début de saison. La course sera sans doute animée tant la configuration du circuit, avec ses courbes en aveugle, risque de provoquer des accidents.

Course : Esteban Ocon conserve sa cinquième place au départ mais perd subitement du rythme à partir du 4e tour. Il est doublé par Russell (Mercedes) puis menacé par son coéquipier Alonso. Les deux Alpine sont au coude à coude avec des défenses très musclées du Normand.

L’Espagnol finit par passer après deux tours tendus… puis est attaqué à son tour par Esteban Ocon. Période stressante pour l’écurie française, surtout que cette bataille fratricide retarde les Alpine, qui ont été rattrapées par Bottas (Alfa Romeo) et Magnussen (Haas).

En attaquant son coéquipier, Esteban Ocon a endommagé ses pneus et il le paie quelques tours plus tard en étant dépassé par Bottas. Le Normand a perdu trois places depuis le départ et il pointe au huitième rang après 15 tours.

Le changement de pneumatiques ne permet pas au Normand de retrouver son rythme des qualifications et il perd du terrain sur son coéquipier et Bottas. Il roule désormais esseulé avec, à ce moment, peu d’autres perspectives que la huitième place. Mais il bénéficie d’un double coup de chance au 37e tour avec les abandons d’Alonso et Bottas, sur pannes mécaniques.

Remonté en sixième position, Esteban Ocon doit composer avec la présence menaçante de Norris (McLaren). Le Britannique va d'abord passer le Français avant une réplique de l’Alpine dans l’ultime boucle de la course. Le pilote normand décroche la sixième place au prix d’un beau rush final. Il occupe également la sixième place au championnat du monde et Alpine la quatrième au classement des constructeurs.

La fiabilité a joué en faveur de Pierre Gasly

Contexte : En cinquième ligne, comme lors du Grand Prix de Bahreïn il y a une semaine, Pierre Gasly va tenter d’ouvrir son compteur point dans ce championnat 2022. Mais l’AlphaTauri sera-t-elle fiable ? Tsunoda, le coéquipier du Normand, est tombé en panne pendant le tour de mise en grille !

Course : Bon envol de Gasly qui vient menacer Bottas (Alfa Romeo) avant de devoir céder au premier virage. Mais le premier tour est très compliqué pour le Normand, doublé par Magnussen (Haas, pourtant en gommes dures) puis Norris (McLaren). Pierre Gasly repasse le jeune britannique quelques boucles plus tard et réintègre provisoirement le top 10, avant d’en ressortir quelques tours plus tard quand il ne peut contenir la remontée d’Hamilton (Mercedes).

Pierre Gasly a ensuite la malchance de changer ses pneus un tour avant une neutralisation de course (crash de Latifi) et il perd deux places supplémentaires pour se retrouver derrière les Mclaren, bien loin alors du top 10. Mais le 37e tour offre une scène rare : trois voitures simultanément en panne (Alonso, Bottas et Ricciardo). L’Alpha Tauri se retrouve huitième. Une position qu’elle conservera jusqu'à la ligne d’arrivée, ce qui permet au Normand de marquer ses quatre premiers points au championnat du monde.

Verstappen au finish devant Leclerc

Solide leader, le poleman Sergio Perez a été le grand perdant d’une neutralisation de course survenue un tour après son changement de pneus. Le pilote Red Bull s’est retrouvé quatrième derrière les Ferrari et son coéquipier Verstappen. L’infortune du Mexicain a permis à Leclerc (Ferrari) de récupérer la tête de la course. D’abord confortablement installé aux commandes, le Monégasque a mal géré une fin de VSC permettant à Verstappen de revenir dans son sillage. Ce qui s’est traduit par une nouvelle bataille en piste entre les leaders de Red Bull et Ferrari. Leclerc avait remporté la première manche à Bahreïn dimanche dernier, cette fois c’est Verstappen qui s'impose d’un souffle à l’issue d’un duel encore aussi viril que correct. Le championnat promet entre les deux hommes forts de ce début de saison