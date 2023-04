Formule 1, GP d’Australie : scénario catastrophe pour Alpine avec un accrochage Pierre Gasly - Esteban Ocon

L’écurie Alpine s'acheminait vers un très beau résultat au Grand Prix d’Australie de Formule 1, avec Pierre Gasly 5e et Esteban Ocon 10e. Mais une suspension de course, suivie d’un nouveau départ, a tout ruiné dans l’avant-dernier tour de la course. Les deux pilotes normands se sont accrochés lors d’un léger changement de trajectoire de Pierre Gasly, alors en difficulté après un blocage de roue au virage précédent. La course s’est achevée là pour les Alpine. Ci-dessous le résumé de ce Grand Prix agité, marqué par trois drapeaux rouges.

Placés aux 9e et 11e rangs, Pierre Gasly et Esteban Ocon prennent un bon envol en gommes tendres (les seuls du peloton de tête dans ce cas). Les deux Alpines pointent aux 8e et 9e positions à la fin du premier tour quand la course est placée sous Safety Car, le temps d’évacuer la Ferrari de Charles Leclerc coincée dans les graviers après un accrochage.

La course est rapidement relancée mais les Alpine sont désormais séparées : Gasly est toujours 8e mais Ocon 15e, parce que le Normand est passé aux stands pour changer de pneus. Un choix stratégique pour tenter de rallier l'arrivée avec des gommes dures. Mais nouveau rebondissement dès le 9e tour quand Albon (Williams) vient taper le mur et envoie des graviers en piste. La course est d’abord (re)placée sous Safety Car, avant d’être carrément arrêtée. La confusion a piégé Russell (Mercedes) et Sainz (Ferrari) qui sont passés par les stands juste avant le drapeau rouge. Pierre Gasly fait partie des grands gagnants puisqu’il se retrouve 5e, avec la possibilité de repartir équipé de gommes neuves. Son coéquipier Ocon est 13e.

Drapeau rouge

Le deuxième départ permet à Pierre Gasly de grimper provisoirement en 4e position, en passant Stroll (Aston Martin) grâce à un meilleur envol. Plus loin, Esteban Ocon frôle l’abandon lors d’un contact avec De Vries (AlphaTauri), mais la suspension avant droite de l’Alpine a résisté au choc.

Au 20e tour (un tiers de la distance) Gasly est toujours 4e, menacé par deux voitures plus rapides que son Alpine : une Ferrari (Sainz) et une Aston Martin (Stroll). L’Espagnol passe après cinq tours de résistance du Normand, qui parvient toutefois à rester dans le sillage de la Ferrari grâce au DRS.

Peu à peu, Stroll ne parvient pas à conserver ce rythme, ce qui donne un peu d’air au Bois-Guillaumais. Gasly scotché à l’aileron arrière de Sainz pendant plus de 20 tours va finir par lâcher à quelques boucles de l'arrivée. Pour lui, il s'agit alors gérer la fin de Grand Prix avec une belle cinquième place dans le viseur.

Plus loin dans le peloton, Esteban Ocon atteint le top 10 peu avant la mi-course, après plusieurs dépassements, dont une manœuvre spectaculaire sur Piastri (McLaren).

Il va ensuite parvenir à conserver cette position malgré son déficit pneumatique, avec des gommes chaussées sept tours plus tôt que ses adversaires directs. Mais coup de théâtre à trois tours de la fin : la course est à nouveau arrêtée à cause d’un incident sur la voiture de Magnussen Haas)

Un nouveau départ pour les deux derniers tours

Au restart, Pierre Gasly parvient à se porter à la hauteur de Sainz. Mais le Normand bloque ses roues au premier freinage. Il revient sur la piste en déficit de vitesse par rapport à la meute derrière lui, Esteban Ocon tente de se faufiler entre le rail et son propre coéquipier. Gasly vient percuter l’autre Alpine en modifiant légèrement sa trajectoire et le choc envoie violemment les deux monoplaces dans le rails. Un très beau résultat vient de s’envoler, potentiellement un podium sachant que Carlos Sainz a été pénalisé de cinq secondes pour avoir percuté Alonso dans la cohue de ce troisième départ.

Réactions des pilotes

La course : Verstappen seul au monde

Le champion du monde néerlandais, auteur de la pole position, s’est imposé sans grandes difficultés. Sa domination est telle qu’il a pu compenser un mauvais départ (doublé par les Mercedes dans le premier tour). Max Verstappen remporte ce Grand Prix d'Australie devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Une victoire qui lui permet de prendre le large au classement, l’écart avec son coéquipier Sergio Perez (parti des stands et classé 5e) passe à 15 points d'avance.