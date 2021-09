Formule 1, GP d’Italie, qualification sprint : Gasly éliminé d’entrée, Ocon hors top 10

Une course anonyme pour Esteban Ocon, treizième de la qualification sprint du Grand Prix d’Italie de Formule 1. Scénario catastrophe pour Pierre Gasly sorti de piste dans le premier tour.

Esteban Ocon et Alpine en manque de vitesse sur le très rapide circuit de Monza

Un seul pilote normand sous le drapeau à damier de la qualification sprint ce samedi à Monza : Esteban Ocon a rallié l’arrivée en treizième position à l’issue des dix-huit tours de cette course limitée à 100 kilomètres. Le pilote Alpine a tout juste connu une bataille serrée contre Vettel mais dans l’anonymat du peloton, bien loin du duel entre les deux hommes pour la victoire lors du Grand Prix de Hongrie.

Cette qualification sprint a tourné au cauchemar pour Pierre Gasly, dont la course s’est achevée dans les barrières moins de vingt secondes après le départ. Sixième sur la grille, le Normand avait réussi un magnifique départ pour se présenter en quatrième position au premier freinage. Mais il est venu toucher la McLaren de Ricciardo dans la chicane, un contact fatal à son aileron avant, et le vainqueur de Monza 2020 n’a pas pu négocier la courbe suivante. Pierre Gasly, qui avait vécu un scénario quasi identique lors du Grand Prix de Bahreïn, sera donc en dernière ligne demain sur la grille de départ de la “vraie” course sur le tracé italien.

La course a été remportée par Valtteri Bottas (Mercedes) devant Max Verstappen (Red Bull) et Daniel Ricciardo (McLaren). La surprise est venue de Lewis Hamilton, en difficulté dès le départ puis dans l’impossibilité de remonter. Le septuple champion du monde a même failli sortir de la piste avec sa voiture manifestement en manque d'appuis.