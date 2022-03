Formule 1, GP de Bahreïn : Esteban Ocon dans le top 10, Pierre Gasly malchanceux

Très beau Grand Prix de Bahreïn pour Esteban Ocon, septième de cette première course de la saison. Scénario beaucoup plus frustrant pour Pierre Gasly, contraint à l'abandon alors qu’il se dirigeait vers le top 10 dans cette course conclue par un doublé des Ferrari.

Deux Alpine dans les points : cette saison 2022 débute bien pour la marque normande. Esteban Ocon a surmonté une pénalité en début de course pour effectuer une belle remontée en doublant notamment, et à deux reprises (!), son coéquipier Fernando Alonso. Le pilote ébroïcien s’est classé septième, deux rangs devant son voisin de garage. Pierre Gasly a eu l’infortune de subir un abandon alors qu’il se dirigeait vers une solide huitième place. Victoire de Charles Leclerc devant son coéquipier Carlos Sainz. Le champion du monde Max Verstappen n’a pas vu l’arrivée, lâché par sa mécanique. Résumé ci-dessous.

Classement du Grand Prix de Bahrein

Esteban Ocon offensif

Contexte : Qualifié onzième, Esteban Ocon a un atout en main avec une réserve de pneus tendres neufs, privilège d’avoir été dispensé de Q3. Mais il est handicapé par la perte d’un ponton aux essais et il devra courir ce Grand Prix sans bénéficier de la dernière version de cet élément aérodynamique important.

Course : Le Normand gagne immédiatement une position en profitant du départ raté de Bottas (sixième sur la grille). Mais il est impliqué quelques virages plus loin dans un contact qui envoie Schumacher en tête à queue.

Accrochage sanctionné par une pénalité de cinq secondes qu’il devra observer à son passage aux stands. Esteban Ocon boucle le premier tour en dixième position, juste derrière son coéquipier Alonso. Puis il montre un peu d’impatience derrière son voisin de garage et les deux Alpine finissent par inverser leurs positions. Ocon, désormais neuvième, distance rapidement son coéquipier espagnol.

Il observe sa fameuse pénalité à son premier arrêt, ce qui le fait plonger au quatorzième rang. Le Normand ressort en pneus mediums et parvient à trouver un rythme très élevé. Il aligne quatre dépassements sur Norris, Zhou, Bottas et Tsunoda pour revenir dans le top 10 dès le 20e tour ! Puis Esteban Ocon poursuit son offensive en revenant dans le sillage de Fernando Alonso, avant de le doubler pour la seconde fois dans ce Grand Prix.

À quinze tours de la fin, le Normand est hors des points parce que les Alpine ont effectué trois arrêts contre deux à la plupart des concurrents. Mais la neutralisation de course consécutive à l’abandon de Gasly (voir plus bas) lui fait gagner trois places quand les autres pilotes passent aux stands pour changer de pneus. Ocon est neuvième à la relance puis va bénéficier des défaillances mécaniques des Red Bull pour finir septième. Bien récompensé après une course offensive en affichant un rythme plus élevé que Fernando Alonso (neuvième) au volant de l’autre A522. Différente étonnante sachant que l’Alpine du Normand était privée de la dernière version des pontons !

Pierre Gasly, espoirs partis en fumées

Contexte : Pierre Gasly a réussi à atteindre le top 10 au prix d’un remarquable tour lancé en Q2. Que vaudra son AlphaTauri en rythme de course ?

Course : Très bon départ de Gasly qui se faufile par l’extérieur du virage 1. Le Normand a gagné deux places (sur Bottas et Alonso) et pointe au huitième rang. Puis il adopte un rythme régulier, deux secondes derrière Magnussen et avec la même marge d'avance sur les Alpine.

Pierre Gasly passe aux stands au quinzième tour et y perd une position : Alonso lui a fait l'undercut et une spectaculaire bataille débute entre le jeune normand et le vétéran espagnol. Gasly en sort gagnant et il retrouve donc sa huitième position du début de course. Le vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020 observe son dernier arrêt à 22 tours de l’arrivée, un peu avant Magnussen, ce qui lui permet de passer brièvement le Danois dans son tour de sortie. Mais la Haas réplique un tour plus tard. Pierre Gasly est à nouveau huitième et va finir la course en gommes dures.

Il semble aisément parti pour un top 10 quand son moteur prend feu à dix tours du but ! C’est l’abandon pour le pilote AlphaTauri vraiment pas payé pour sa course rapide et régulière.

La course : Ferrari s’offre le doublé

La première grande bataille de la saison a impliqué le duo Leclerc - Verstappen. Pendant trois tours ils se sont échangés la tête de la course avec des freinages toujours plus retardés. Le champion du monde 2021 a fini par aller trop loin à ce petit jeu, un gros blocage a endommagé ses pneus et permis au pilote Ferrari de sortir gagnant du duel.

Battu sur cette séquence par Leclerc, Verstappen va subir un événement autrement plus pénalisant dans l’emballage final : une perte de puissance de son moteur Honda avec retour aux stands pour abandonner. L’autre Red Bull de Sergio Perez a également été incapable de tenir la distance, ce qui a offert à Lewis Hamilton un podium inespéré au volant de sa Mercedes bien lente par rapport aux voitures de tête. Mais la monoplace allemande a été fiable dans ce premier Grand Prix de la saison 2022, contrairement au clan Honda qui a collectionné trois casses mécaniques (Verstappen, Perez et Gasly).