Formule 1, GP de Bahreïn : Pierre Gasly sauve les meubles pour Alpine

Pierre Gasly, auteur d'une belle remontée au Grand Prix de Bahreïn, première course de la saison de Formule 1

Dernier au départ - 9e à l’arrivée. Pierre Gasly a fait le plein de confiance lors du Grand Prix de Bahreïn, première course de la saison du championnat du monde de Formule 1. Le pilote normand, nouveau venu dans l’écurie Alpine , a décroché ses premiers points en remontant 11 positions. Scénario diamétralement opposé pour Esteban Ocon, pourtant bien qualifié en 9e position. Mais la course du Normand a été horrible, avec trois pénalités pour des erreurs malheureusement évitables (mauvais positionnement sur la grille, excès de vitesse dans la voie des stands et précipitation des mécaniciens). Le pilote ébroïcien a fini par abandonner alors qu’il naviguait en dernière position...

Classement du Grand Prix de Bahreïn

Départ : Bien calé au milieu du peloton, Esteban Ocon s’élance de la 9e position. Très loin devant Pierre Gasly, en dernière place, après sa qualification marquée samedi . À l’extinction des feux, Ocon est dépassé par Norris (McLaren) auteur d’une meilleure impulsion. Puis le Normand perd une place supplémentaire dès le premier virage, doublé par Bottas (Alfa Romeo). L’Alpine pointe au 11e rang à l’issue du premier tour. L’autre voiture de la marque normande est sur une dynamique différente : Gasly double De Vries dans le premier tour puis Magnussen dans la boucle suivante. Il est 18e.

Pierre Gasly est le premier pilote à passer au stand, dès le 10e tour, pour changer de pneus. Mal embarqué après sa qualification manquée, il est parti sur une stratégie agressive. Une option undercut payante puisqu'il pointe au 14e rang cinq tours plus tard (quatre places gagnées).

L’autre Alpine d’Esteban Ocon est en difficulté avec un aileron avant endommagé (une pièce menace de s’envoler) peu après son changement de pneus. Il est obligé de repasser au stand en observant, de surcroît, une pénalité de 5 secondes parce que sa voiture était mal positionnée sur la grille de départ ! Le pilote ébroïcien se retrouve bon dernier au moment où ce Grand Prix atteint le cap du premier tiers de course. Quelques minutes plus tard, il prendra connaissance d’une pénalité supplémentaire de 10 secondes parce que les mécaniciens ont touché la monoplace sans attendre les cinq secondes de la première pénalité lors de l’arrêt précédent.

Puis il prendra une sanction de 5 secondes supplémentaire pour excès de vitesse dans la voie des stands (limitée à 80 km/h). Le calice jusqu’à la lie pour Esteban Ocon….. qui finira par abandonner.

Peu avant la mi-course, Pierre Gasly (alors 12e) observe son deuxième changement de pneus. Il retente l'undercut, cette fois pour tenter de passer Tsunoda (AlphaTauri) et Albon (Williams) qu’il ne parvenait pas à attaquer en piste. La stratégie va fonctionner contre son ancien coéquipier japonais. Gasly grimpe au 11e rang, à moins d’une seconde d’Albon.

L'unique Alpine encore en lice pour le top 10 va d’abord buter sur la Williams avant de bénéficier d’un fait de course, l'abandon de Leclerc (Ferrari) qui lui permet de grimper à la 10e place. Puis l’écurie normande réussit un coup parfait en changeant les pneus de Pierre Gasly pendant une Virtual Safety Car. Équipé de gommes tendres, le Normand va enfin réussir à prendre le meilleur sur Alex Albon pour atteindre la 9e place. Un très beau dépassement par l’extérieur au virage 1.

Gasly est affamé et commence à combler progressivement l’écart de 10 secondes sur Bottas (Alfa Romeo) qui le précède au classement. Un rythme soutenu qui va lui permettre de revenir dans les échappements du Finlandais, mais il va lui manquer un tour pour bénéficier du DRS et tenter une attaque. Pierre Gasly s’offre quand même un top 10 très méritoire après son samedi si difficile en qualifications.

Globalement, le panache de Pierre Gasly ne doit pas cacher un sentiment d’échec chez Alpine. Les erreurs qui ont envoyé Esteban Ocon en fond de peloton ne devront pas se reproduire.

Et l’écurie normande, qui ambitionne au minimum de conserver sa quatrième place au championnat constructeur, a pu constater qu’elle aura une sérieuse rivale : Aston Martin, revigorée avec une voiture diablement rapide (plusieurs ingénieurs de Red Bull ont été débauchés) et portée par un Fernando Alonso XXL. L’espagnol a déposé les Mercedes et la Ferrari de Sainz pour s’offrir le podium, derrière les intouchables Red Bull (victoire de Verstappen devant Perez).