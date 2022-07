Formule 1 (GP de Hongrie) : Esteban Ocon 9e, Pierre Gasly 12e.

L’Alpine d’Esteban Ocon n’a pas pu contenir la remontée de voitures moins bien qualifiées mais intrinsèquement plus rapides lors du Grand Prix de Hongrie. Le Normand termine 9e, trois rangs devant Pierre Gasly auteur d’une course offensive. Verstappen a profité d'un cafouillage de Ferrari.

Un Grand Prix de Hongrie assez pénible pour Esteban Ocon, de retour sur le circuit où il avait triomphé l’an dernier. Il n’a pas pu maintenir sa brillante cinquième position acquise aux qualifications face aux rythmes élevés de Lewis Hamilton (Mercedes) et des Red Bull de Verstappen et Perez. La stratégie pneumatique d’Alpine (deux tiers de course en gommes dures) a aussi obligé le Normand à piloter en mode résistance contre des adversaires en pneus plus rapides mais moins endurants. Il termine 9e dans le sillage de son coéquipier Fernando Alonso. Pierre Gasly, parti des stands, a logiquement navigué dans la seconde moitié du peloton dans cette course où 19 des 20 voitures ont rallié l’arrivée. Le Normand a obtenu une méritoire 12e place. Résumé de leur course ci-dessous :

Classement du Grand Prix de Hongrie de Formule 1

Alpine en souffrance avec des pneus durs

Dès le départ, Esteban Ocon oblique vers la droite pour défendre sa position sur Alonso, son coéquipier réputé pour ses qualités de starter. La manœuvre est efficace contre l’autre Alpine…. mais bénéficie à Hamilton qui profite d’un boulevard pour déborder les monoplaces bleues. Ocon est sixième à l’issue du premier tour.

L’Ébroïcien voit rapidement revenir dans ses rétros les Red Bull, mal qualifiées la veille, plus rapides et de surcroît chaussées de gommes tendres (contre des mediums pour l'Alpine). Verstappen passe dès le 7e tour, puis Perez deux boucles plus tard. Le Normand est tombé à la huitième place après 10 tours.

L’écurie Alpine opte pour une stratégie décalée peu après le vingtième tour. Elle fait rentrer ses deux pilotes pour les équiper de gommes dures, avec l’espoir d’économiser un passage aux stands par rapport aux autres voitures du top 10. Revers de la médaille : les adversaires bénéficient de pneus largement plus compétitifs et Ricciardo (McLaren) avalent les Alpine dans le même virage.

Puis les Aston Martin de Stroll et Vettel font de même quelques tours plus tard. Enfin Alonso va finir par prendre le dessus sur Esteban Ocon. Les Alpine terminent aux 8e et 9e place, après une course défensive et pénible pour les deux pilotes, menacés dans le final par la remontée des Aston Martin en gommes fraîches. Le Normand obtient son dixième classement dans les points en treize Grands Prix disputés lors de cette première partie de la saison. Sa régularité lui permet d'occuper la huitième place du championnat du monde.

Huit places gagnées par Pierre Gasly

Qualifié en dernière ligne, Pierre Gasly a choisi de changer de nombreux éléments du moteur. Ce qui lui permet de renouveler ses pièces en subissant une pénalité minimale. Le Normand part donc de la ligne des stands.

Remonté en 17e position avec des pneus tendres, le Normand passe rapidement aux mediums. Puis il trouve un rythme régulier pour passer les Williams et les Haas, ainsi que son coéquipier Tsunoda. Gasly va même s’offrir en fin de course le scalp d’une McLaren (Ricciardo) grâce à sa bonne stratégie pneumatique en gommes tendres pour le final. Il termine douzième avec la satisfaction d’avoir pu mener une course offensive. En espérant retrouver une monoplace capable de venir se battre dans la première partie du peloton après la pause estivale.

Victoire de Verstappen, Ferrari encore en faute stratégique

Auteur d'une inattendue pole position, Russell (Mercedes) a d’abord réussi un excellent départ pour maintenir les deux Ferrari dans ses rétros. Mais Leclerc a pu le déborder peu avant la mi-course, suivi par Verstappen quelques boucles plus tard. Puis le champion du monde 2021 a facilement pris le meilleur sur la Ferrari du Monégasque, en manque de rythme avec des pneus durs. Leclerc a dû repasser par les stands pour chausser des gommes tendres, ce qui l'a fait plonger en sixième place. Il a subi sur le Hungaroring une (nouvelle) mauvaise stratégie pneumatique de la Scuderia : les gommes dures étaient à proscrire ce dimanche en Hongrie.

Ce Grand Prix a été offert sur un plateau d’argent à Verstappen, qui accroît son avance au championnat. 80 points d’avance (l’équivalent de trois courses !) désormais pour le Néerlandais.