Formule 1, GP de Turquie. Le cauchemar du premier tour pour Ocon. Pas de miracle pour Gasly.

Aucun pilote normand dans les points au Grand Prix de Turquie de formule 1. Esteban Ocon (11e) a tout perdu au premier freinage. Pierre Gasly (13e) ne se faisait guère d'illusion en partant du fond de grille. Victoire et titre mondial pour Lewis Hamilton.

Un vrai calvaire pour Esteban Ocon au Grand Prix de Turquie de formule 1, intégralement disputé sur une piste mouillée. Le Normand, auteur d’un excellent départ, a été percuté par son propre coéquipier dans le premier virage. Relégué en dernière position, il termine à la porte des points. Pas de regrets pour Pierre Gasly qui n’a jamais pu nourrir la moindre ambition malgré, dans son cas, un premier tour idéal. Grand Prix remporté par Lewis Hamilton qui décroche ainsi son septième titre de champion du monde.

Classement du Grand Prix de Turquie de formule 1

Esteban Ocon percuté au premier virage

Contexte : Toujours efficace sur piste mouillée, Esteban Ocon a signé le septième chrono en qualifications. Il prendra le départ aux côtés de la Mercedes d'Hamilton, en lice pour égaler le record de titres mondiaux de Michael Schumacher.

Course : Premier tour horrible pour le pilote ébroïcien pourtant auteur d’une excellente impulsion sur une grille de départ détrempée. Il se présente en troisième position au premier freinage mais un contact avec son coéquipier Ricciardo (lui-même tassé par Hamilton) fait partir Ocon en tête à queue. Un peu plus loin, nouvelle “toupie” de la Renault, cette fois lors d’un contact avec Bottas. Le Normand, victime d’une crevaison, passe aux stands changer ses pneus et se retrouve bon dernier à l'issue du premier tour.

Ocon doit s’arrêter une nouvelle fois au douzième tour pour passer des pneus intermédiaires mieux adaptés à la piste séchante. Il est alors dix-huitième. Il tient un rythme régulier et remonte progressivement pour apparaître en quinzième position à la mi-course à une grosse dizaine de secondes du top 10. Son écurie fait le choix de ne pas lui renouveler son train de pneus. Esteban Ocon termine donc la course sans illusion avec des gommes très usées. Il prend la onzième place derrière son coéquipier.

Pierre Gasly n'a jamais pu sortir la tête de l'eau

Contexte : Un samedi cauchemardesque pour Gasly au volant d’une AlphaTauri inconduisible sous la pluie. Aucun grip faute de pouvoir maintenir les pneus en température. Cette course disputée sous la pluie, s'annonce compliquée. Gasly est en dernière ligne après changement d’éléments moteurs.

Course : Le Normand parvient à éviter le tumulte du premier virage puis à adroitement se faufiler dans le trafic. Il gagne six positions pour pointer au treizième rang à l’issue du premier tour. La pluie se calme mais son écurie tarde un peu à le faire entrer aux stands pour des pneus intermédiaires. Bilan deux places de perdues et une quinzième position au premier quart de la distance.

Contrairement à la laborieuse qualification de la veille, Pierre Gasly trouve du rythme sur l’asphalte humide de l’Istanbul Park. Il s'offre un dépassement de prestige sur la Mercedes de Bottas puis revient sur un groupe composé de Magnussen, Russel, Norris et Raïkönen. Il bute longtemps sur le vétéran finlandais, toujours très difficile à doubler, avant de le passer après une bonne quinzaine de tours dans son sillage. Mais son équipe le fait rentrer dans la foulée pour passer des gommes neuves et tenter un udercut sur le groupe devant Gasly. La stratégie fonctionne avec ces adversaires, mais pas avec ceux qui ont fait le choix de ne pas repasser aux stands (Ocon et Kvyat). Le Normand termine treizième.

Le naufrage de Stroll, le record pour Hamilton

Lewis Hamilton, modeste sixième sur la grille de départ, a fait parler son expérience pour éviter les multiples pièges d’une course disputée sur une piste détrempée. Le Britannique s’impose pour coiffer avec panache sa septième couronne mondiale et égaler le record de Michael Schumacher. Le podium est complété par Sergio Perez et Sebastian Vettel. Le canadien Lance Stroll, poleman surprise, s’est effondré en seconde partie de course pour se contenter de la neuvième place.